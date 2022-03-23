В Свердловской области школьник избил и ограбил продавщицу

Школьник забрал деньги из кассы, сигареты и телефон продавщицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области школьник избил продавщицу, нанеся ей удар металлическим предметом по голове, а затем забрал у женщины телефон и деньги из кассы. Инцидент произошел в селе Байкалово, в магазине «Ива», сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

«Подросток избил женщину предметом, похожим на молоток, после чего ограбил ее. <…> Целью варварского поведения молодого человека стала корысть, его добычей стала скромная выручка, которая имелась в кассовом аппарате, чуть более четырех тысяч рублей, а также несколько пачек сигарет Lady, Winston, Chesterfield и Play, сотовый телефон», — рассказал агентству глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Здоровью женщины был нанесен серьезный ущерб, она получила черепно-мозговую травму.

Сообщается, что в нападении виновны двое подростков 15 и 16 лет. В то время как один совершал нападение, другой стоял на улице. Молодые люди свою вину признали, пояснили в пресс-службе. Все украденное было изъято сотрудниками полиции.