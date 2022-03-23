В Свердловской области школьник избил и ограбил продавщицу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, стрелка, оружие, бандитизм, купюры, пм, калькулятор, преступление, ограбление, ауе, деньги, наличные, взятка, банда, пачка денег, криминал, киллер, разборки, заказное убийство, наемный убийца, пистолет калашникова, молодежная банда, россия мвд
Школьник забрал деньги из кассы, сигареты и телефон продавщицы Фото:

В Свердловской области школьник избил продавщицу, нанеся ей удар металлическим предметом по голове, а затем забрал у женщины телефон и деньги из кассы. Инцидент произошел в селе Байкалово, в магазине «Ива», сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

«Подросток избил женщину предметом, похожим на молоток, после чего ограбил ее. <…> Целью варварского поведения молодого человека стала корысть, его добычей стала скромная выручка, которая имелась в кассовом аппарате, чуть более четырех тысяч рублей, а также несколько пачек сигарет Lady, Winston, Chesterfield и Play, сотовый телефон», — рассказал агентству глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Здоровью женщины был нанесен серьезный ущерб, она получила черепно-мозговую травму.

Сообщается, что в нападении виновны двое подростков 15 и 16 лет. В то время как один совершал нападение, другой стоял на улице. Молодые люди свою вину признали, пояснили в пресс-службе. Все украденное было изъято сотрудниками полиции.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области школьник избил продавщицу, нанеся ей удар металлическим предметом по голове, а затем забрал у женщины телефон и деньги из кассы. Инцидент произошел в селе Байкалово, в магазине «Ива», сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского ГУ МВД. «Подросток избил женщину предметом, похожим на молоток, после чего ограбил ее. <…> Целью варварского поведения молодого человека стала корысть, его добычей стала скромная выручка, которая имелась в кассовом аппарате, чуть более четырех тысяч рублей, а также несколько пачек сигарет Lady, Winston, Chesterfield и Play, сотовый телефон», — рассказал агентству глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Здоровью женщины был нанесен серьезный ущерб, она получила черепно-мозговую травму. Сообщается, что в нападении виновны двое подростков 15 и 16 лет. В то время как один совершал нападение, другой стоял на улице. Молодые люди свою вину признали, пояснили в пресс-службе. Все украденное было изъято сотрудниками полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...