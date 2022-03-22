Пермяки начали менять машины на недвижимость

Пермяк хочет квартиру за подержанный Nissan X-Trail Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Пермяки на фоне роста цен на автомобили начали предлагать свои подержанные машины в обмен на квартиры. Например, один из авторов объявления на Avito готов отдать свой Nissan X-Trail 2018 года выпуска, а взамен получить квартиру в Мотовилихинском районе Перми.

«Автомобиль продается от собственника. Возможен обмен на 1 или 2 комнатную квартиру не выше второго этажа в Мотовилихе (район цирк, дружба, агат) с доплатой», — указано в объявлении. За наличные владелец авто готов с ним расстаться за 2,4 млн рублей.

Подобные объявления, как пишут СМИ, стали появляться и в других регионах России. Газета.ru со ссылкой на риэлторов отмечает, что причиной стала сегодняшняя ситуация на рынке — автомобили сильно выросли в цене, а квартиры пока еще нет.