22 марта 2022

Пермяки начали менять машины на недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 4. Нижневартовск, логотип, марка авто, nissan, ниссан
Пермяк хочет квартиру за подержанный Nissan X-Trail Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Пермяки на фоне роста цен на автомобили начали предлагать свои подержанные машины в обмен на квартиры. Например, один из авторов объявления на Avito готов отдать свой Nissan X-Trail 2018 года выпуска, а взамен получить квартиру в Мотовилихинском районе Перми.

«Автомобиль продается от собственника. Возможен обмен на 1 или 2 комнатную квартиру не выше второго этажа в Мотовилихе (район цирк, дружба, агат) с доплатой», — указано в объявлении. За наличные владелец авто готов с ним расстаться за 2,4 млн рублей.

Подобные объявления, как пишут СМИ, стали появляться и в других регионах России. Газета.ru со ссылкой на риэлторов отмечает, что причиной стала сегодняшняя ситуация на рынке — автомобили сильно выросли в цене, а квартиры пока еще нет.

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Пермяки на фоне роста цен на автомобили начали предлагать свои подержанные машины в обмен на квартиры. Например, один из авторов объявления на Avito готов отдать свой Nissan X-Trail 2018 года выпуска, а взамен получить квартиру в Мотовилихинском районе Перми. «Автомобиль продается от собственника. Возможен обмен на 1 или 2 комнатную квартиру не выше второго этажа в Мотовилихе (район цирк, дружба, агат) с доплатой», — указано в объявлении. За наличные владелец авто готов с ним расстаться за 2,4 млн рублей. Подобные объявления, как пишут СМИ, стали появляться и в других регионах России. Газета.ru со ссылкой на риэлторов отмечает, что причиной стала сегодняшняя ситуация на рынке — автомобили сильно выросли в цене, а квартиры пока еще нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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