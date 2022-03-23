Эксперты объяснили, зачем Польше нужен фейк о нападении РФ

23 марта 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

Польша хочет сформировать на Украине миротворческую организацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польским властям нужна фейковая информация о том, что Россия якобы собирается в ближайшее время атаковать их государство, чтобы убедить страны НАТО сформировать на Украине миротворческую организацию, а также взвинтить ставки перед грядущим саммитом НАТО и визитом президента США Байдена в Европу. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин и профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Штоль. Ранее украинские источники сообщали о том, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше о готовности нанесения превентивного удара по крупным городам государство. Произойти это должно в случае продолжения антироссийской поддержки Украины оружием НАТО и продвижения инициативы ввода своих миротворцев. «Это очередной фейк, хотя, может быть, и отчасти косвенное предупреждение. Поляки сейчас везде говорят о возможной провокации, думают, что мы нанесем удар, чтобы вовлечь в конфликт страны НАТО. Это дало бы формальный повод участия Польши со своими вооруженными силами в качестве миротворцев на территории Украины, а также дальнейшей возможности оттяпать себе ее часть. И эскалация провокацией, конечно же, нужна, чтобы оправдать бюджет на помощь Украине», — объяснил Алексей Подберезкин. Владимир Штоль отметил, что Польша на саммите НАТО будет настаивать на создании миротворческой организации. «Польша будет на экстренном саммите НАТО настаивать на формировании на территории Украины так называемой миротворческой организации. Пока ситуация складывается таким образом, что ни США, ни другое страны-члены блока эту идею не поддерживают. Что из этого получится, мы увидим в четверг. Обосновать необходимость такой операции поляки пытаются в том числе за счет очередных фейков о возможном нападении РФ на Польшу», — объяснил Владимир Штоль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Польским властям нужна фейковая информация о том, что Россия якобы собирается в ближайшее время атаковать их государство, чтобы убедить страны НАТО сформировать на Украине миротворческую организацию, а также взвинтить ставки перед грядущим саммитом НАТО и визитом президента США Байдена в Европу. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин и профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Штоль. Ранее украинские источники сообщали о том, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше о готовности нанесения превентивного удара по крупным городам государство. Произойти это должно в случае продолжения антироссийской поддержки Украины оружием НАТО и продвижения инициативы ввода своих миротворцев. «Это очередной фейк, хотя, может быть, и отчасти косвенное предупреждение. Поляки сейчас везде говорят о возможной провокации, думают, что мы нанесем удар, чтобы вовлечь в конфликт страны НАТО. Это дало бы формальный повод участия Польши со своими вооруженными силами в качестве миротворцев на территории Украины, а также дальнейшей возможности оттяпать себе ее часть. И эскалация провокацией, конечно же, нужна, чтобы оправдать бюджет на помощь Украине», — объяснил Алексей Подберезкин. Владимир Штоль отметил, что Польша на саммите НАТО будет настаивать на создании миротворческой организации. «Польша будет на экстренном саммите НАТО настаивать на формировании на территории Украины так называемой миротворческой организации. Пока ситуация складывается таким образом, что ни США, ни другое страны-члены блока эту идею не поддерживают. Что из этого получится, мы увидим в четверг. Обосновать необходимость такой операции поляки пытаются в том числе за счет очередных фейков о возможном нападении РФ на Польшу», — объяснил Владимир Штоль.