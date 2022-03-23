На месте страшного пожара в ЯНАО изъяли обогреватели

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Новом Уренгое (ЯНАО). С места пожара следователи изъяли два электрообогревателя. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время опознан только один погибший из трех.

«По данным следствия, в городе Новый Уренгой 22 марта 2022 года около 22 часов произошло возгорание жилого балка на территории дачного поселка ДНТ „Северянин“. В ходе проведения осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты два электрообогревателя», — говориться в сообщении следователей.

Следствие назначило судебно-генетическую экспертизу для установления личностей двух погибших во время пожара. В настоящее время устанавливается причина пожара и обстоятельства совершенного преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате пожара в дачном поселке Нового Уренгоя погибли трое мужчин. Огонь повредил жилой вагон площадью 27 квадратных метров.