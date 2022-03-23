23 марта 2022
22 марта 2022

На месте страшного пожара в ЯНАО изъяли обогреватели

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре (фото из архива) Фото:

Следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Новом Уренгое (ЯНАО). С места пожара следователи изъяли два электрообогревателя. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время опознан только один погибший из трех.

«По данным следствия, в городе Новый Уренгой 22 марта 2022 года около 22 часов произошло возгорание жилого балка на территории дачного поселка ДНТ „Северянин“. В ходе проведения осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты два электрообогревателя», — говориться в сообщении следователей.

Следствие назначило судебно-генетическую экспертизу для установления личностей двух погибших во время пожара. В настоящее время устанавливается причина пожара и обстоятельства совершенного преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате пожара в дачном поселке Нового Уренгоя погибли трое мужчин. Огонь повредил жилой вагон площадью 27 квадратных метров.

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Следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Новом Уренгое (ЯНАО). С места пожара следователи изъяли два электрообогревателя. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время опознан только один погибший из трех. «По данным следствия, в городе Новый Уренгой 22 марта 2022 года около 22 часов произошло возгорание жилого балка на территории дачного поселка ДНТ „Северянин“. В ходе проведения осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты два электрообогревателя», — говориться в сообщении следователей. Следствие назначило судебно-генетическую экспертизу для установления личностей двух погибших во время пожара. В настоящее время устанавливается причина пожара и обстоятельства совершенного преступления. Ранее URA.RU сообщало, что в результате пожара в дачном поселке Нового Уренгоя погибли трое мужчин. Огонь повредил жилой вагон площадью 27 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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