Живущая в Кольцово пассажирка находится в федеральном розыске

Светлана ищет на Урале работу с хорошей зарплатой Фото: Анна Салымская, URA.RU

Светлана Кръстева, полгода живущая в екатеринбургском аэропорту Кольцово, находится в исполнительном розыске на территории Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщила начальник отделения судебных приставов по Удорскому району (Республика Коми) Светлана Пигулина.

«Нам о местонахождении этой гражданки ничего не известно, мы ее с самого начала не обнаружили и объявили в розыск. Прописана она в Удорском районе, но там не проживает. Теперь исполнительное производство будет передано по месту жительства, в Екатеринбург», — объяснила Светлана Пигулина.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Кольцово полгода живет «пассажирка в золотых сапогах». Женщина объяснила корреспонденту, что ожидает перемен в своей жизни, а именно — ищет зарплату главбуха с окладом 200 тысяч рублей. Родственники из Коми объяснили агентству, что периодически высылают Светлане деньги на обратный билет, однако она возвращаться не хочет.

Также выяснилось, что у женщины имеются порядка двух миллионов рублей долгов по кредитам. «Не вижу выхода из этой ситуации, если честно. Если она сама не хочет, то и не приедет. Экстрадировать ее из одного регион в другой маловероятно, это делается в исключительных случаях», — прокомментировала ситуацию старший судебный пристав Пигулина.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам