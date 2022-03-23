Власти ХМАО проверят чиновников на тягу к взяткам

В Югре начнут проводить тестирование на тягу чиновников к коррупции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ХМАО собираются проводить психологическое тестирование кандидатов при приеме на госслужбу на предмет коррупционной предрасположенности. Об этом сообщается в telegram-канале департамента государственной гражданской службы и кадровой политике ХМАО.

Директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Александр Деменко отметил, что в целях снижения коррупционных рисков в округе планируется внедрить психологическое тестирование госслужащих и кандидатов на замещение вакантных должностей и при формировании кадрового резерва органов власти. «Данные о тестировании и склонности к совершению коррупционных правонарушений будут заноситься в электронное дело служащего или резервиста», — пояснил Деменко. В депгослужбы ХМАО считают, что с помощью выявления психологических особенностей кандидатов можно заранее отсеять потенциальных коррупционеров.

Ранее URA.RU сообщало, что при приеме на работу в администрацию Сургутского района от кандидатов требуется пройти тестирование на детекторе лжи. Однако районная прокуратура посчитала проведение таких проверок нарушением трудового законодательства.