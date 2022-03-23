Власти ХМАО проверят чиновников на тягу к взяткам

Власти ХМАО собираются проводить психологическое тестирование кандидатов при приеме на госслужбу на предмет коррупционной предрасположенности. Об этом сообщается в telegram-канале департамента государственной гражданской службы и кадровой политике ХМАО.
Директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Александр Деменко отметил, что в целях снижения коррупционных рисков в округе планируется внедрить психологическое тестирование госслужащих и кандидатов на замещение вакантных должностей и при формировании кадрового резерва органов власти. «Данные о тестировании и склонности к совершению коррупционных правонарушений будут заноситься в электронное дело служащего или резервиста», — пояснил Деменко. В депгослужбы ХМАО считают, что с помощью выявления психологических особенностей кандидатов можно заранее отсеять потенциальных коррупционеров.
Ранее URA.RU сообщало, что при приеме на работу в администрацию Сургутского района от кандидатов требуется пройти тестирование на детекторе лжи. Однако районная прокуратура посчитала проведение таких проверок нарушением трудового законодательства.
Власти ХМАО собираются проводить психологическое тестирование кандидатов при приеме на госслужбу на предмет коррупционной предрасположенности. Об этом сообщается в telegram-канале департамента государственной гражданской службы и кадровой политике ХМАО. Директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Александр Деменко отметил, что в целях снижения коррупционных рисков в округе планируется внедрить психологическое тестирование госслужащих и кандидатов на замещение вакантных должностей и при формировании кадрового резерва органов власти. «Данные о тестировании и склонности к совершению коррупционных правонарушений будут заноситься в электронное дело служащего или резервиста», — пояснил Деменко. В депгослужбы ХМАО считают, что с помощью выявления психологических особенностей кандидатов можно заранее отсеять потенциальных коррупционеров. Ранее URA.RU сообщало, что при приеме на работу в администрацию Сургутского района от кандидатов требуется пройти тестирование на детекторе лжи. Однако районная прокуратура посчитала проведение таких проверок нарушением трудового законодательства.