Огурцы и картошка подешевели в Свердловской области

Картошка стала дешевле на 2%, огурцы потеряли в стоимости 3,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В Свердловской области зафиксировали спад стоимости картофеля и огурцов. Но серьезно подорожали помидоры, капуста и бананы, сообщает Свердловскстат.

Свежие огурцы в магазинах региона стали дешевле на 3,5%. Средняя их стоимость теперь составит 177,37 рубля за килограмм. Дешевле на 1,94% стал картофель, его средняя цена в магазинах должна составлять 47,5 руб/кг.

В то же время сильно подорожали репчатый лук (+10,98%, средняя цена — 32,04 рубля за кило), помидоры (+10,33%, 260,29 руб/кг), белокочанная капуста (+8,98%, 75,58 руб/кг), а также морковь (+3,31%, 55,57 руб/кг). Социально значимые фрукты — яблоки и бананы — подорожали на 4,11% и 10,73% соответственно. Новая средняя цена на яблоки теперь порядка 111,3 рубля за кг, бананы в среднем обойдутся в 122 руб/кг.

На фоне всего этого также подорожали фруктов-ягодные и овощные консервы для детского питания. Рост в цене овощных консервов составил 2,9%, фруктово-ягодных — 3,7%.

Ранее стало известно, что в Свердловской области резко выросли цены на сахар, соль и крупы. По данным на 24 марта, рост стоимости сахара составил 16%, соли — 7%, гречки — 3,85%.

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