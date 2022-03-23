В Тюменской области стали собирать больше налогов

24 марта 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Почти половину налоговых сборов регион обеспечил за счет НДФЛ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области в 2021 году собрали около 254 млрд рублей налогов. Об этом 24 марта сообщила глава УФНС по Тюменской области Татьяна Чалилова, выступая на заседании регионального парламента, которое транслировалось онлайн. Рост налоговых сборов за год составил 15,3%. «По состоянию на 01.01.2022 совокупные поступления администрируемых управлением ФНС доходов в консолидированный бюджет 253 780 млн рублей. Это на 33 656 млн рублей, или на 15,3% выше показателя января—декабря 2020 года», — рассказал глава ведомства. По данным ведомства, в общем объеме налоговых доходов за 2021 год удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 41%. В бюджет региона поступило 59% сборов. « При этом формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской области за 2021 года обеспечено за счет НДФЛ — 43,8%, налога на прибыль — 27,6%, имущественных налогов — 15,3%, налогов на совокупный доход — 6,2% и акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, — 6,7%», — добавили в ФНС. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюменской области в 2021 году собрали около 254 млрд рублей налогов. Об этом 24 марта сообщила глава УФНС по Тюменской области Татьяна Чалилова, выступая на заседании регионального парламента, которое транслировалось онлайн. Рост налоговых сборов за год составил 15,3%. «По состоянию на 01.01.2022 совокупные поступления администрируемых управлением ФНС доходов в консолидированный бюджет 253 780 млн рублей. Это на 33 656 млн рублей, или на 15,3% выше показателя января—декабря 2020 года», — рассказал глава ведомства. По данным ведомства, в общем объеме налоговых доходов за 2021 год удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 41%. В бюджет региона поступило 59% сборов. « При этом формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской области за 2021 года обеспечено за счет НДФЛ — 43,8%, налога на прибыль — 27,6%, имущественных налогов — 15,3%, налогов на совокупный доход — 6,2% и акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, — 6,7%», — добавили в ФНС.