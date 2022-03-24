Рыбак из Свердловской области погиб на трассе Тюмень—ХМАО. Фото

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На тюменской трассе погиб рыбак из Свердловской области Фото:

Водитель из Свердловской области погиб в ДТП на трассе Тюмень—ХМАО, возвращаясь с рыбалки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«На федеральной трассе Тюмень—Ханты-Мансийск произошло ДТП. При завершении обгона у „Тойоты Хайлюкс“ занесло автоприцеп. Иномарку развернуло на встречной полосе, она столкнулась с большегрузом „Вольво“. В результате погиб 69-летний водитель „Тойоты“, житель Первоуральска Свердловской области. Предварительно, он возвращался домой с рыбалки, со стороны Югры», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В аварии также пострадал пассажир «Тойоты». 63-летний мужчина получил множественные переломы.

В Тюменской области 24 марта в ДТП погибли еще два человека. Пассажирка такси скончалась в результате аварии в областной столице, а на трассе в кабине фуры сгорел дальнобойщик.

Фото:

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Водитель из Свердловской области погиб в ДТП на трассе Тюмень—ХМАО, возвращаясь с рыбалки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На федеральной трассе Тюмень—Ханты-Мансийск произошло ДТП. При завершении обгона у „Тойоты Хайлюкс“ занесло автоприцеп. Иномарку развернуло на встречной полосе, она столкнулась с большегрузом „Вольво“. В результате погиб 69-летний водитель „Тойоты“, житель Первоуральска Свердловской области. Предварительно, он возвращался домой с рыбалки, со стороны Югры», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В аварии также пострадал пассажир «Тойоты». 63-летний мужчина получил множественные переломы. В Тюменской области 24 марта в ДТП погибли еще два человека. Пассажирка такси скончалась в результате аварии в областной столице, а на трассе в кабине фуры сгорел дальнобойщик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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