Рыбак из Свердловской области погиб на трассе Тюмень—ХМАО. Фото

24 марта 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

На тюменской трассе погиб рыбак из Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель из Свердловской области погиб в ДТП на трассе Тюмень—ХМАО, возвращаясь с рыбалки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На федеральной трассе Тюмень—Ханты-Мансийск произошло ДТП. При завершении обгона у „Тойоты Хайлюкс“ занесло автоприцеп. Иномарку развернуло на встречной полосе, она столкнулась с большегрузом „Вольво“. В результате погиб 69-летний водитель „Тойоты“, житель Первоуральска Свердловской области. Предварительно, он возвращался домой с рыбалки, со стороны Югры», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В аварии также пострадал пассажир «Тойоты». 63-летний мужчина получил множественные переломы. В Тюменской области 24 марта в ДТП погибли еще два человека. Пассажирка такси скончалась в результате аварии в областной столице, а на трассе в кабине фуры сгорел дальнобойщик. Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Водитель из Свердловской области погиб в ДТП на трассе Тюмень—ХМАО, возвращаясь с рыбалки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «На федеральной трассе Тюмень—Ханты-Мансийск произошло ДТП. При завершении обгона у „Тойоты Хайлюкс“ занесло автоприцеп. Иномарку развернуло на встречной полосе, она столкнулась с большегрузом „Вольво“. В результате погиб 69-летний водитель „Тойоты“, житель Первоуральска Свердловской области. Предварительно, он возвращался домой с рыбалки, со стороны Югры», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В аварии также пострадал пассажир «Тойоты». 63-летний мужчина получил множественные переломы. В Тюменской области 24 марта в ДТП погибли еще два человека. Пассажирка такси скончалась в результате аварии в областной столице, а на трассе в кабине фуры сгорел дальнобойщик.