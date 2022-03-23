В ДТП на тюменских дорогах погибли водитель фуры и пассажир такси

Одна из смертельных аварий произошла на улице Мельникайте в Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На 568-м километре федеральной автодороги Челябинск—Курган—Ишим—Омск после столкновения двух большегрузов погиб водитель одной из фур. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы областного УГИБДД. Также смертельное ДТП произошло на улице Мельникайте в Тюмени, где в результате столкновения двух машин такси погибла пассажирка одной из них.

«Два большегруза столкнулись сегодня на 568-м километре федеральной автодороги Челябинск—Курган—Ишим— Омск в Ишимском районе Тюменской области. Один водитель сгорел в фуре, второй получил повреждения. В настоящее время последствия ДТП ликвидируются. Движение по федеральной трассе ограничено», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.

Также смертельная авария произошла на улице Мельникайте в Тюмени, где столкнулись два автомобиля такси. «В столкновении двух такси погибла пассажирка. Движение затруднено, инспекторы ДПС регулируют движение вручную, пропуская транспорт», — уточнили в областной Госавтоинспекции.