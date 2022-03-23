23 марта 2022
22 марта 2022

В ДТП на тюменских дорогах погибли водитель фуры и пассажир такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
Одна из смертельных аварий произошла на улице Мельникайте в Тюмени Фото:

На 568-м километре федеральной автодороги Челябинск—Курган—Ишим—Омск после столкновения двух большегрузов погиб водитель одной из фур. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы областного УГИБДД. Также смертельное ДТП произошло на улице Мельникайте в Тюмени, где в результате столкновения двух машин такси погибла пассажирка одной из них.

«Два большегруза столкнулись сегодня на 568-м километре федеральной автодороги Челябинск—Курган—Ишим— Омск в Ишимском районе Тюменской области. Один водитель сгорел в фуре, второй получил повреждения. В настоящее время последствия ДТП ликвидируются. Движение по федеральной трассе ограничено», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.

Также смертельная авария произошла на улице Мельникайте в Тюмени, где столкнулись два автомобиля такси. «В столкновении двух такси погибла пассажирка. Движение затруднено, инспекторы ДПС регулируют движение вручную, пропуская транспорт», — уточнили в областной Госавтоинспекции.

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На 568-м километре федеральной автодороги Челябинск—Курган—Ишим—Омск после столкновения двух большегрузов погиб водитель одной из фур. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы областного УГИБДД. Также смертельное ДТП произошло на улице Мельникайте в Тюмени, где в результате столкновения двух машин такси погибла пассажирка одной из них. «Два большегруза столкнулись сегодня на 568-м километре федеральной автодороги Челябинск—Курган—Ишим— Омск в Ишимском районе Тюменской области. Один водитель сгорел в фуре, второй получил повреждения. В настоящее время последствия ДТП ликвидируются. Движение по федеральной трассе ограничено», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Также смертельная авария произошла на улице Мельникайте в Тюмени, где столкнулись два автомобиля такси. «В столкновении двух такси погибла пассажирка. Движение затруднено, инспекторы ДПС регулируют движение вручную, пропуская транспорт», — уточнили в областной Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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