Пермский мэр избавился от свердловского политтехнолога

Алексею Чусовитину советуют искать работу в другом городе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мэр Перми Алексей Демкин прекратил сотрудничество с политтехнологом родом из Екатеринбурга Алексеем Чусовитиным. Об этом сообщают несколько источников URA.RU в политэлитах региона. Собеседник в мэрии информацию подтвердил.

«Формально сотрудничество закончилось еще в сентябре, после выборов в пермскую гордуму. Потом Чусовитин, видимо, еще рассчитывал, что ему удастся пригодиться, но в Перми ему сегодня работы нет и не будет. Город ему лучше сменить», — говорит источник в мэрии.

На то, что отношение Чусовитина к мэрии резко изменилось, указывают посты в телеграм-канале «Пермский глобус», который многие связывают именно с ним. Первый критический пост в адрес администрации появился в середине февраля. В нем предложение Демкина по предоставлению жилья детям-сиротам за пределами города авторы канала назвали «черным лебедем». «Кардинальная смена риторики. До этого времени в „Пермском глобусе“ мэрию и мэра изо всех сил хвалили. Ну или поддерживали. Сейчас каждый день идет критика: и грязно в городе, и решения по поддержке бизнеса принять не могут, да и партия „Единая Россия“, на которую Чусовитин работал на выборах, судя по последнему посту, тоже нехорошая», — рассказывает инсайдер.

Алексей Чусовитин подтвердил информацию о прекращении сотрудничества. «Я с Алексеем Демкиным проработал год, до середины сентября прошлого года. Сотрудничество было проектным на время избирательной кампании», — отметил он.

Причастность к ведению «Пермского глобуса» Чусовитин отрицает: «Это непохоже на мою риторику. Иногда меня просят прокомментировать те или иные события, я соглашаюсь. Но до тех пор, пока канал соблюдает договоренности. То есть ли они начнут критиковать, например, [экс-депутата заксобрания] Николая Демкина, я не буду с ними работать». В Пермском крае, сообщил Алексей Чусовитин, он сейчас никакие проекты не ведет. Ранее он участвовал в кампании по выборам губернатора в 2020 году.

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