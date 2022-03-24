Депутат от ЯНАО призвал вернуть в школы военную подготовку детей

Иван Вершинин призвал усилить патриотическое воспитание Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Тюменской областной думы, представляющий в парламенте ЯНАО, Иван Вершинин призвал вернуть в российские школы начальную военную подготовку. Об этом парламентарий заявил 24 марта, выступая на заседании облдумы, которое транслировалось онлайн.

«Необходимо вернуть в школы начальную военную подготовку и уроки политинформации», — заявил Вершинин. По мнению депутата, в текущей геополитической ситуации необходимо усилить патриотическое воспитание детей, которое часто ведется формально.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, она несет освободительный характер, цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.