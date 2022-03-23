Метели и снегопады накроют Челябинскую область

Метели задержатся в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 25 марта в отдельных районах ожидаются снегопады и метели. О этом сообщает пресс-центр ГУ МЧ по региону.

«Ожидается снег, метели, на дорогах гололедица, порывы ветра до 20 м/с. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий», — говорится в сообщении.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, особенно сильная гололедица ожидается в горных районах региона. В ночь на 25 марта температура опустится до 12 градусов мороза при прояснении, днем поднимется до семи градусов тепла.

В выходные дни погода в регионе улучшится. 26 и 27 марта осадков не ожидается. Дневные температуры прогнозируются от трех градусов холода, до двух градусов тепла.