23 марта 2022

Метели и снегопады накроют Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Метели задержатся в Челябинской области Фото:

В Челябинской области 25 марта в отдельных районах ожидаются снегопады и метели. О этом сообщает пресс-центр ГУ МЧ по региону.

«Ожидается снег, метели, на дорогах гололедица, порывы ветра до 20 м/с. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий», — говорится в сообщении.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, особенно сильная гололедица ожидается в горных районах региона. В ночь на 25 марта температура опустится до 12 градусов мороза при прояснении, днем поднимется до семи градусов тепла.

В выходные дни погода в регионе улучшится. 26 и 27 марта осадков не ожидается. Дневные температуры прогнозируются от трех градусов холода, до двух градусов тепла.

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В Челябинской области 25 марта в отдельных районах ожидаются снегопады и метели. О этом сообщает пресс-центр ГУ МЧ по региону. «Ожидается снег, метели, на дорогах гололедица, порывы ветра до 20 м/с. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий», — говорится в сообщении. По данным Челябинского гидрометеоцентра, особенно сильная гололедица ожидается в горных районах региона. В ночь на 25 марта температура опустится до 12 градусов мороза при прояснении, днем поднимется до семи градусов тепла. В выходные дни погода в регионе улучшится. 26 и 27 марта осадков не ожидается. Дневные температуры прогнозируются от трех градусов холода, до двух градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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