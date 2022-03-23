Глава УМВД Сургута сделал заявление о волне лжеминирования школ

Глава УМВД Сургута Александр Глущенко заявил, что ни одно из сообщений из недавней волны массового заминирования школ в городе не подтвердилось. Об этом он сообщил во время отчета о деятельности полиции по итогам 2021 года перед местными депутатами, передает корреспондент URA.RU.
«Мы реагировали и будем реагировать на каждое такое сообщение. Принимать все меры, проверять с помощью собак. Ни один случай не подтвердился. Все они были ложными. Но мы и работаем на то, чтобы они не подтверждались», — прокомментировал главный полицейский Сургута, отвечая на вопрос одного из городских депутатов.
Ранее URA.RU сообщало, что за март в Сургуте было несколько волн лжеминирования городских школ. С аналогичными проблемами столкнулись и учебные заведения Нижневартовска.
Глава УМВД Сургута Александр Глущенко заявил, что ни одно из сообщений из недавней волны массового заминирования школ в городе не подтвердилось. Об этом он сообщил во время отчета о деятельности полиции по итогам 2021 года перед местными депутатами, передает корреспондент URA.RU. «Мы реагировали и будем реагировать на каждое такое сообщение. Принимать все меры, проверять с помощью собак. Ни один случай не подтвердился. Все они были ложными. Но мы и работаем на то, чтобы они не подтверждались», — прокомментировал главный полицейский Сургута, отвечая на вопрос одного из городских депутатов. Ранее URA.RU сообщало, что за март в Сургуте было несколько волн лжеминирования городских школ. С аналогичными проблемами столкнулись и учебные заведения Нижневартовска.