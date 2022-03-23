23 марта 2022
22 марта 2022

Глава УМВД Сургута сделал заявление о волне лжеминирования школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Глава УМВД Сургута Александр Глущенко заявил, что все сообщения о заминировании школ являлись ложными Фото:
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Глава УМВД Сургута Александр Глущенко заявил, что ни одно из сообщений из недавней волны массового заминирования школ в городе не подтвердилось. Об этом он сообщил во время отчета о деятельности полиции по итогам 2021 года перед местными депутатами, передает корреспондент URA.RU.

«Мы реагировали и будем реагировать на каждое такое сообщение. Принимать все меры, проверять с помощью собак. Ни один случай не подтвердился. Все они были ложными. Но мы и работаем на то, чтобы они не подтверждались», — прокомментировал главный полицейский Сургута, отвечая на вопрос одного из городских депутатов.

Ранее URA.RU сообщало, что за март в Сургуте было несколько волн лжеминирования городских школ. С аналогичными проблемами столкнулись и учебные заведения Нижневартовска.

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Глава УМВД Сургута Александр Глущенко заявил, что ни одно из сообщений из недавней волны массового заминирования школ в городе не подтвердилось. Об этом он сообщил во время отчета о деятельности полиции по итогам 2021 года перед местными депутатами, передает корреспондент URA.RU. «Мы реагировали и будем реагировать на каждое такое сообщение. Принимать все меры, проверять с помощью собак. Ни один случай не подтвердился. Все они были ложными. Но мы и работаем на то, чтобы они не подтверждались», — прокомментировал главный полицейский Сургута, отвечая на вопрос одного из городских депутатов. Ранее URA.RU сообщало, что за март в Сургуте было несколько волн лжеминирования городских школ. С аналогичными проблемами столкнулись и учебные заведения Нижневартовска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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