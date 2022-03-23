Глава УМВД Сургута сделал заявление о волне лжеминирования школ

24 марта 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Глава УМВД Сургута Александр Глущенко заявил, что все сообщения о заминировании школ являлись ложными Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании Глава УМВД Сургута Александр Глущенко заявил, что ни одно из сообщений из недавней волны массового заминирования школ в городе не подтвердилось. Об этом он сообщил во время отчета о деятельности полиции по итогам 2021 года перед местными депутатами, передает корреспондент URA.RU. «Мы реагировали и будем реагировать на каждое такое сообщение. Принимать все меры, проверять с помощью собак. Ни один случай не подтвердился. Все они были ложными. Но мы и работаем на то, чтобы они не подтверждались», — прокомментировал главный полицейский Сургута, отвечая на вопрос одного из городских депутатов. Ранее URA.RU сообщало, что за март в Сургуте было несколько волн лжеминирования городских школ. С аналогичными проблемами столкнулись и учебные заведения Нижневартовска. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава УМВД Сургута Александр Глущенко заявил, что ни одно из сообщений из недавней волны массового заминирования школ в городе не подтвердилось. Об этом он сообщил во время отчета о деятельности полиции по итогам 2021 года перед местными депутатами, передает корреспондент URA.RU. «Мы реагировали и будем реагировать на каждое такое сообщение. Принимать все меры, проверять с помощью собак. Ни один случай не подтвердился. Все они были ложными. Но мы и работаем на то, чтобы они не подтверждались», — прокомментировал главный полицейский Сургута, отвечая на вопрос одного из городских депутатов. Ранее URA.RU сообщало, что за март в Сургуте было несколько волн лжеминирования городских школ. С аналогичными проблемами столкнулись и учебные заведения Нижневартовска.