В курганском поселке закрыли единственный медпункт

Больше 200 жителей курганской деревни остались без медпомощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители деревни Комсомольская Шадринского района просят восстановить работу Фельдшерско-акушерского пункта. Сельчане обращались за помощью к главврачу ЦРБ и местным властям, собрали подписи, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков.

«Жители деревни Комсомольская обращаются с просьбой помочь нам восстановить ранее действующий ФАП. В нашей деревне проживает 230 человек. Большая часть населения — это дети, пенсионеры и инвалиды. Все эти люди остро нуждаются в медицинских услугах. […] Нужен ремонт ФАПа. Человек, который хочет работать фельдшером, у нас есть», — написали сельчане в обращении к главврачу Шадринской ЦРБ Владимиру Семенову. Под ним подписались 99 человек.

Сельчане отмечают, что ранее в деревню ездил рейсовый автобус, можно было добраться до ЦРБ Шадринска. В настоящее время автобус отменен. Для жителей это еще одна проблема.

В ответ главврач Шадринской ЦРБ подчеркнул, что здание ФАПа деревни Комсомольская нуждается в ремонте и оснащении с целью приведения его в соответствие санитарным нормам. «К сожалению, ввиду сложившейся финансовой обстановки, ремонт, оснащение и последующее лицензирование указанного фельдшерско-акушерского пункта в ближайшее время не представляется возможным», — говорится в ответном письме главврача ЦРБ Шадринска. Семенов добавил, что больница будет организовывать выезды мобильного ФАПа в деревню. График таких выездов сейчас разрабатывается. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения с просьбой разъяснить ситуацию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам