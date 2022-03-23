В Тюмени почти разгадали тайну смертельной гаффской болезни. Это станет мировым открытием

24 марта 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Достижения ученых из Тюмени могут помочь решить мировую проблему, которой порядка 100 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вспышка смертельной болезни в Тюменской области Ученые тюменского Государственного аграрного университета Северного Зауралья считают планктон причиной появления в озерах региона возбудителя смертельной гаффской болезни. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Ученые ГАУ СЗ тщательно исследовали озера тобольского Заболотья. Выявлено, что в видовом составе фитопланктона озер отмечены цианобактерии, способные при цветении воды вызвать токсические заболевания у рыб и беспозвоночных. Липофильные органические низкомолекулярные соединения определены и описаны. Исследования продолжаются», — сообщает пресс-служба вуза на его сайте. Таким образом, возбудителем смертельной гаффской болезни, о которой ранее погибли несколько жителей Тюменской области, может выступать планктон. Он делает рыбу токсичной, а после употребления ее в пищу болезнь передается людям. Причем по внешнему виду определить зараженную рыбу невозможно. Как отметили в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, последние 100 лет в мире не делалось каких-либо открытий в изучении причин возникновения гаффской болезни. Поэтому достижения тюменских ученых станут примером для коллег из других стран. Как ранее писало URA.RU, ученые аграрного университета Северного Зауралья ведут исследования в рамках госконтракта. Их задача — выяснить, от чего гаффская болезнь появилась в озерах в Тобольском районе области. Это нужно, чтобы предотвратить дальнейшие заражения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ученые тюменского Государственного аграрного университета Северного Зауралья считают планктон причиной появления в озерах региона возбудителя смертельной гаффской болезни. Об этом сообщает пресс-служба вуза. «Ученые ГАУ СЗ тщательно исследовали озера тобольского Заболотья. Выявлено, что в видовом составе фитопланктона озер отмечены цианобактерии, способные при цветении воды вызвать токсические заболевания у рыб и беспозвоночных. Липофильные органические низкомолекулярные соединения определены и описаны. Исследования продолжаются», — сообщает пресс-служба вуза на его сайте. Таким образом, возбудителем смертельной гаффской болезни, о которой ранее погибли несколько жителей Тюменской области, может выступать планктон. Он делает рыбу токсичной, а после употребления ее в пищу болезнь передается людям. Причем по внешнему виду определить зараженную рыбу невозможно. Как отметили в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, последние 100 лет в мире не делалось каких-либо открытий в изучении причин возникновения гаффской болезни. Поэтому достижения тюменских ученых станут примером для коллег из других стран. Как ранее писало URA.RU, ученые аграрного университета Северного Зауралья ведут исследования в рамках госконтракта. Их задача — выяснить, от чего гаффская болезнь появилась в озерах в Тобольском районе области. Это нужно, чтобы предотвратить дальнейшие заражения.