Вместо ученых из Москвы анализом причин появления гаффской болезни в Тюменской области занялись местные специалисты. За это им заплатят 8,8 млн рублей. Такие данные содержит отчет правительства Тюменской области.
«Заключен госконтракт на выполнение научно-исследовательской работы „Определение состояния поверхностного водного объекта (озера Андреевское и Ишменевское Тобольского района) и выявление возможных причин возникновения гаффской болезни“. Предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 8,8 млн рублей. Окончательное выполнение работы планируется в декабре 2022 года», — говорится в отчете правительства Тюменской области. Документ есть в распоряжении URA.RU.
Ранее глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявляла о том, что к исследованию причин возникновения возбудителей гаффской болезни хотят привлечь специалистов из Москвы. URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области.
Сейчас же исследования проводят научные сотрудники Государственного аграрного университета Северного Зауралья и тюменского филиала «Госрыбцентра». Итогом работы станут рекомендации по диагностике и профилактике смертельно опасной болезни.
От гаффской болезни в 2021 году в Тюменской области погиб один человек, житель деревни Ишменева. Причиной стала зараженная рыба, которую впоследствии нашли в двух озерах. Их признали токсичными. Вспышки болезни регистрировались в регионе также в 2020 и 2019 годах.
Вместо ученых из Москвы анализом причин появления гаффской болезни в Тюменской области занялись местные специалисты. За это им заплатят 8,8 млн рублей. Такие данные содержит отчет правительства Тюменской области. «Заключен госконтракт на выполнение научно-исследовательской работы „Определение состояния поверхностного водного объекта (озера Андреевское и Ишменевское Тобольского района) и выявление возможных причин возникновения гаффской болезни“. Предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 8,8 млн рублей. Окончательное выполнение работы планируется в декабре 2022 года», — говорится в отчете правительства Тюменской области. Документ есть в распоряжении URA.RU. Ранее глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявляла о том, что к исследованию причин возникновения возбудителей гаффской болезни хотят привлечь специалистов из Москвы. URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области. Сейчас же исследования проводят научные сотрудники Государственного аграрного университета Северного Зауралья и тюменского филиала «Госрыбцентра». Итогом работы станут рекомендации по диагностике и профилактике смертельно опасной болезни. От гаффской болезни в 2021 году в Тюменской области погиб один человек, житель деревни Ишменева. Причиной стала зараженная рыба, которую впоследствии нашли в двух озерах. Их признали токсичными. Вспышки болезни регистрировались в регионе также в 2020 и 2019 годах.