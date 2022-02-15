За свои исследования тюменские ученые получат почти 9 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вместо ученых из Москвы анализом причин появления гаффской болезни в Тюменской области занялись местные специалисты. За это им заплатят 8,8 млн рублей. Такие данные содержит отчет правительства Тюменской области.

«Заключен госконтракт на выполнение научно-исследовательской работы „Определение состояния поверхностного водного объекта (озера Андреевское и Ишменевское Тобольского района) и выявление возможных причин возникновения гаффской болезни“. Предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 8,8 млн рублей. Окончательное выполнение работы планируется в декабре 2022 года», — говорится в отчете правительства Тюменской области. Документ есть в распоряжении URA.RU.

Ранее глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявляла о том, что к исследованию причин возникновения возбудителей гаффской болезни хотят привлечь специалистов из Москвы. URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области.

Сейчас же исследования проводят научные сотрудники Государственного аграрного университета Северного Зауралья и тюменского филиала «Госрыбцентра». Итогом работы станут рекомендации по диагностике и профилактике смертельно опасной болезни.

От гаффской болезни в 2021 году в Тюменской области погиб один человек, житель деревни Ишменева. Причиной стала зараженная рыба, которую впоследствии нашли в двух озерах. Их признали токсичными. Вспышки болезни регистрировались в регионе также в 2020 и 2019 годах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам