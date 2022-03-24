В Польше отказались покупать российский газ за рубли

24 марта 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Решение Владимира Путина поставило в тупик западные страны Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Государственный нефтегазовый концерн Польши PGNIG не сможет покупать у России газ за рубли. Об этом заявил председатель правления компании Павел Маевский. «Особо такой возможности нет», — заявил он, комментируя перспективы закупок российского газа с расчетами в рублях. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. Это решение направлено на стабилизацию курса рубля на международном рынке валюты, а также стало ответной мерой РФ на западные санкции. Власти Японии уже заявили, что не знают, как им быть, когда Россия откажется торговать нефтью и газом в долларах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Государственный нефтегазовый концерн Польши PGNIG не сможет покупать у России газ за рубли. Об этом заявил председатель правления компании Павел Маевский. «Особо такой возможности нет», — заявил он, комментируя перспективы закупок российского газа с расчетами в рублях. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. Это решение направлено на стабилизацию курса рубля на международном рынке валюты, а также стало ответной мерой РФ на западные санкции. Власти Японии уже заявили, что не знают, как им быть, когда Россия откажется торговать нефтью и газом в долларах.