Ревматолог рассказал о влиянии погоды на боль в суставах

25 марта 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

При стойкой боли в суставах необходимо проконсультироваться с врачом Фото: Илья Московец © URA.RU Суставы могут начать болеть из-за изменения погода на фоне обострения ревматических заболеваний. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил главный внештатный ревматолог Минздрава Московской области, руководитель ревматологического отделения МОНИКИ, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев. «Как правило, боль в суставах возникает не совсем у здорового человека, а у того, кто имеет те или иные заболевания. Речь идет о ревматических болезнях, таких, как остеоартроз. Действительно, для этих болезней характерна, так называемая, сезонность. То есть развитие ухудшения в те периоды, когда погода меняется, меняется температура, влажность и так далее. Если вдруг нет никакого заболевания, а весной заболят суставы, лучше обратиться к врачу. Это может говорить о начале любой болезни», — сказал Дмитрий Каратеев. Также он призвал обращать внимание на суставы тем, кто переболел коронавирусом. «Такие боли входят в перечень симптомов, которые возникают при постковидном синдроме. К сожалению, COVID-19, как и другая инфекция, может индуцировать развитие хронических болезней, поэтому не стоит терпеть», — отметил врач. Ревматолог призвал срочно обращаться к врачу при стойкой боли. Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил о резком похолодании в центральной части России. Теплая весенняя погода к выходным сменится минусовыми температурами, мокрым снегом и сильным штормовым ветром до 15-20 м/с. Непогода в центральной России простоит до начала апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Суставы могут начать болеть из-за изменения погода на фоне обострения ревматических заболеваний. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил главный внештатный ревматолог Минздрава Московской области, руководитель ревматологического отделения МОНИКИ, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев. «Как правило, боль в суставах возникает не совсем у здорового человека, а у того, кто имеет те или иные заболевания. Речь идет о ревматических болезнях, таких, как остеоартроз. Действительно, для этих болезней характерна, так называемая, сезонность. То есть развитие ухудшения в те периоды, когда погода меняется, меняется температура, влажность и так далее. Если вдруг нет никакого заболевания, а весной заболят суставы, лучше обратиться к врачу. Это может говорить о начале любой болезни», — сказал Дмитрий Каратеев. Также он призвал обращать внимание на суставы тем, кто переболел коронавирусом. «Такие боли входят в перечень симптомов, которые возникают при постковидном синдроме. К сожалению, COVID-19, как и другая инфекция, может индуцировать развитие хронических болезней, поэтому не стоит терпеть», — отметил врач. Ревматолог призвал срочно обращаться к врачу при стойкой боли. Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил о резком похолодании в центральной части России. Теплая весенняя погода к выходным сменится минусовыми температурами, мокрым снегом и сильным штормовым ветром до 15-20 м/с. Непогода в центральной России простоит до начала апреля.