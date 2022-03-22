Метеоролог заявил о возвращении зимы в центральную Россию. «Заморозки, снег и штормы»

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В Москве похолодает, весна придет только в апреле Фото:

Теплая весенняя погода в центральной России к выходным сменится резким похолоданием, с сильным штормовым северным ветром и мокрым снегом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Раздваивается антициклон, одна часть уходит в западную Европу, другая в Казахстан. Сам циклон начинает двигаться через Санкт-Петербург на Москву и дальше в Поволжье и в его тыловой части разыграется самая неприятная непогода. И это великолепие, которое сейчас балует нас в центре России, до +12 градусов днем, подойдет к концу в пятницу. На первый план выйдет понижение температуры, придет мокрый снег и очень сильный северо-западный и северный ветер, почти штормовой, до 15-20 м/с. При таких порывах температура будет ощущаться как минусовая. Самые сильные непогодные явления ожидаются в воскресенье, в Москве ночью -4, -5, днем +2, +4, в Ярославле, Костроме, возможно, будет на 2-3 градуса похолоднее, в Туле и Рязани на 1-2 градуса потеплее», — подчеркнул Александр Шувалов.

По словам метеоролога, такая непогода в центральной России простоит до начала апреля. «Такая ситуация в центральной России, по прогнозам, ожидается до первых чисел апреля. То есть этот провал ни на один-два дня и это не быстрая смена теплом. Ночная температура, возможно, останется в этих же пределах, а дневная немного подрастет, ветер уляжется. В начале апреля с большим основанием скажем, когда ждать настоящего тепла», — добавил Шувалов.

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Теплая весенняя погода в центральной России к выходным сменится резким похолоданием, с сильным штормовым северным ветром и мокрым снегом. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Раздваивается антициклон, одна часть уходит в западную Европу, другая в Казахстан. Сам циклон начинает двигаться через Санкт-Петербург на Москву и дальше в Поволжье и в его тыловой части разыграется самая неприятная непогода. И это великолепие, которое сейчас балует нас в центре России, до +12 градусов днем, подойдет к концу в пятницу. На первый план выйдет понижение температуры, придет мокрый снег и очень сильный северо-западный и северный ветер, почти штормовой, до 15-20 м/с. При таких порывах температура будет ощущаться как минусовая. Самые сильные непогодные явления ожидаются в воскресенье, в Москве ночью -4, -5, днем +2, +4, в Ярославле, Костроме, возможно, будет на 2-3 градуса похолоднее, в Туле и Рязани на 1-2 градуса потеплее», — подчеркнул Александр Шувалов. По словам метеоролога, такая непогода в центральной России простоит до начала апреля. «Такая ситуация в центральной России, по прогнозам, ожидается до первых чисел апреля. То есть этот провал ни на один-два дня и это не быстрая смена теплом. Ночная температура, возможно, останется в этих же пределах, а дневная немного подрастет, ветер уляжется. В начале апреля с большим основанием скажем, когда ждать настоящего тепла», — добавил Шувалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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