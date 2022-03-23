Пермские депутаты снова попали под санкции — теперь от США

Депутату Дмитрию Скриванову удалось избежать попадания в этот список Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутаты Госдумы РФ, представляющие Пермский край, попали под новые санкции. На этот раз их объявило министерство финансов США. Санкционные списки опубликованы на сайте американского ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами включило в список депутатов Государственной Думы России, которые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Наши действия дополняют постоянные усилия наших союзников и партнеров», — говорится в документе.

В этот список попали Мария Дробот от КПРФ, Игорь Шубин, Роман Водянов, Ирина Ивенских, Антон Немкин от «Единой России» и Андрей Кузнецов от «Справедливой России-За правду». Теперь их имущество, если оно есть на территории или под контролем США, будет заблокировано.

Стоит отметить, что депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Скриванов избежал включения в санкционные списки США. Так же было и с первыми ограничениями от Евросоюза. В день, когда депутаты принимали решение об обращении к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР, он болел коронавирусом и был дома. Правда позже его все-таки внесли в санкционный список.

Такие меры западные страны объясняют тем, что от них должны пострадать российская экономика, социальная и гуманитарная сфера и все граждане РФ. Владимир Путин позднее заявил, что такие шаги имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.

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