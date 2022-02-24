Пермский депутат Госдумы не поддержал признание ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванов не голосовал по вопросу обращения к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР. Информациям об этом содержится на сайте парламента.
«Скриванов Дмитрий Станиславович, „Единая Россия“. Не голосовал», — отмечается в разделе «Поименные результаты голосования». В пресс-службе Скриванова «Коммерсант-Прикамье» сообщили, что в день голосования депутат находился на больничном.
Вопрос об обращении к президенту с предложением признать ДНР и ЛНР Госдума обсуждала 15 февраля. «Единая Россия» высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи.
Депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванов не голосовал по вопросу обращения к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР. Информациям об этом содержится на сайте парламента. «Скриванов Дмитрий Станиславович, „Единая Россия“. Не голосовал», — отмечается в разделе «Поименные результаты голосования». В пресс-службе Скриванова «Коммерсант-Прикамье» сообщили, что в день голосования депутат находился на больничном. Вопрос об обращении к президенту с предложением признать ДНР и ЛНР Госдума обсуждала 15 февраля. «Единая Россия» высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи.