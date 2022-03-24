НАТО отказалась отправлять военных на Украину из-за России

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Генсек НАТО отверг предложение Польши о войсках блока на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс не будет разворачивать вооруженные силы на территории Украины, чтобы избежать войны с Россией. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

«НАТО не будет разворачивать войска на Украине. Мы хотим избежать войны с Россией», — приводит слова Столтенберга argumenti.ru.

Тем не менее, издание Bloomberg со ссылкой на американского чиновника 24 марта сообщило, что американское правительство работает с главами стран-участниц НАТО над подготовкой к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны РФ. «США взаимодействуют с НАТО для подготовки к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России», — сообщал Bloomberg слова источника.

Специальная операция по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик началась 24 февраля 2022 года. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины у российских войск нет. Минобороны РФ также неоднократно упоминали, что ВС РФ действуют осторожно, не причиняя вреда мирным жителям и корректно обращаясь со сдавшимися в плен украинскими военными.

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Североатлантический альянс не будет разворачивать вооруженные силы на территории Украины, чтобы избежать войны с Россией. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг. «НАТО не будет разворачивать войска на Украине. Мы хотим избежать войны с Россией», — приводит слова Столтенберга argumenti.ru. Тем не менее, издание Bloomberg со ссылкой на американского чиновника 24 марта сообщило, что американское правительство работает с главами стран-участниц НАТО над подготовкой к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны РФ. «США взаимодействуют с НАТО для подготовки к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России», — сообщал Bloomberg слова источника. Специальная операция по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик началась 24 февраля 2022 года. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины у российских войск нет. Минобороны РФ также неоднократно упоминали, что ВС РФ действуют осторожно, не причиняя вреда мирным жителям и корректно обращаясь со сдавшимися в плен украинскими военными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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