НАТО отказалась отправлять военных на Украину из-за России

24 марта 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Генсек НАТО отверг предложение Польши о войсках блока на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс не будет разворачивать вооруженные силы на территории Украины, чтобы избежать войны с Россией. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг. «НАТО не будет разворачивать войска на Украине. Мы хотим избежать войны с Россией», — приводит слова Столтенберга argumenti.ru. Тем не менее, издание Bloomberg со ссылкой на американского чиновника 24 марта сообщило, что американское правительство работает с главами стран-участниц НАТО над подготовкой к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны РФ. «США взаимодействуют с НАТО для подготовки к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России», — сообщал Bloomberg слова источника. Специальная операция по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик началась 24 февраля 2022 года. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины у российских войск нет. Минобороны РФ также неоднократно упоминали, что ВС РФ действуют осторожно, не причиняя вреда мирным жителям и корректно обращаясь со сдавшимися в плен украинскими военными. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Североатлантический альянс не будет разворачивать вооруженные силы на территории Украины, чтобы избежать войны с Россией. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг. «НАТО не будет разворачивать войска на Украине. Мы хотим избежать войны с Россией», — приводит слова Столтенберга argumenti.ru. Тем не менее, издание Bloomberg со ссылкой на американского чиновника 24 марта сообщило, что американское правительство работает с главами стран-участниц НАТО над подготовкой к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны РФ. «США взаимодействуют с НАТО для подготовки к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России», — сообщал Bloomberg слова источника. Специальная операция по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик началась 24 февраля 2022 года. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины у российских войск нет. Минобороны РФ также неоднократно упоминали, что ВС РФ действуют осторожно, не причиняя вреда мирным жителям и корректно обращаясь со сдавшимися в плен украинскими военными.