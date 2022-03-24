Bloomberg: США готовятся к ядерной и биологической угрозе от РФ

Американское правительство работает с главами стран-участниц НАТО над подготовкой к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.
«США взаимодействуют с НАТО для подготовки к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России. Вашингтон работает с союзниками над подготовкой и мерами сдерживания в отношении российского оружия массового уничтожения, а также над потенциальными медицинскими и другими контрмерами, чтобы помочь Украине», — сообщает Bloomberg слова источника.
Ранее лидеры стран Североатлантического альянса решили создать четыре боевые группы в восточной части альянса для укрепления сил обороны и сдерживания. Вооруженные силы появятся в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.
После начала спецоперации РФ на Украине российское Минобороны сообщило об обнаружении сети биологических лабораторий в стране. По данным ведомства, проводившиеся там исследования спонсировались США. Минобороны РФ предположило, что в лабораториях работали с возбудителями чумы, сибирской язвы, а также проводили эксперимент с образцами COVID летучих мышей. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине есть объекты, занимающиеся биологическими исследованиями. В Вашингтоне опасались, что армия РФ может взять лаборатории под свой контроль. После Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно посоветовала Киеву уничтожить опасные патогены, чтобы избежать их утечек.
Американское правительство работает с главами стран-участниц НАТО над подготовкой к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника. «США взаимодействуют с НАТО для подготовки к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России. Вашингтон работает с союзниками над подготовкой и мерами сдерживания в отношении российского оружия массового уничтожения, а также над потенциальными медицинскими и другими контрмерами, чтобы помочь Украине», — сообщает Bloomberg слова источника. Ранее лидеры стран Североатлантического альянса решили создать четыре боевые группы в восточной части альянса для укрепления сил обороны и сдерживания. Вооруженные силы появятся в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. После начала спецоперации РФ на Украине российское Минобороны сообщило об обнаружении сети биологических лабораторий в стране. По данным ведомства, проводившиеся там исследования спонсировались США. Минобороны РФ предположило, что в лабораториях работали с возбудителями чумы, сибирской язвы, а также проводили эксперимент с образцами COVID летучих мышей. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине есть объекты, занимающиеся биологическими исследованиями. В Вашингтоне опасались, что армия РФ может взять лаборатории под свой контроль. После Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно посоветовала Киеву уничтожить опасные патогены, чтобы избежать их утечек.