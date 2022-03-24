Bloomberg: США готовятся к ядерной и биологической угрозе от РФ

24 марта 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

США готовятся к биологическим или ядерным инцидентам с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американское правительство работает с главами стран-участниц НАТО над подготовкой к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника. «США взаимодействуют с НАТО для подготовки к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России. Вашингтон работает с союзниками над подготовкой и мерами сдерживания в отношении российского оружия массового уничтожения, а также над потенциальными медицинскими и другими контрмерами, чтобы помочь Украине», — сообщает Bloomberg слова источника. Ранее лидеры стран Североатлантического альянса решили создать четыре боевые группы в восточной части альянса для укрепления сил обороны и сдерживания. Вооруженные силы появятся в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. После начала спецоперации РФ на Украине российское Минобороны сообщило об обнаружении сети биологических лабораторий в стране. По данным ведомства, проводившиеся там исследования спонсировались США. Минобороны РФ предположило, что в лабораториях работали с возбудителями чумы, сибирской язвы, а также проводили эксперимент с образцами COVID летучих мышей. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине есть объекты, занимающиеся биологическими исследованиями. В Вашингтоне опасались, что армия РФ может взять лаборатории под свой контроль. После Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно посоветовала Киеву уничтожить опасные патогены, чтобы избежать их утечек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американское правительство работает с главами стран-участниц НАТО над подготовкой к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника. «США взаимодействуют с НАТО для подготовки к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России. Вашингтон работает с союзниками над подготовкой и мерами сдерживания в отношении российского оружия массового уничтожения, а также над потенциальными медицинскими и другими контрмерами, чтобы помочь Украине», — сообщает Bloomberg слова источника. Ранее лидеры стран Североатлантического альянса решили создать четыре боевые группы в восточной части альянса для укрепления сил обороны и сдерживания. Вооруженные силы появятся в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. После начала спецоперации РФ на Украине российское Минобороны сообщило об обнаружении сети биологических лабораторий в стране. По данным ведомства, проводившиеся там исследования спонсировались США. Минобороны РФ предположило, что в лабораториях работали с возбудителями чумы, сибирской язвы, а также проводили эксперимент с образцами COVID летучих мышей. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине есть объекты, занимающиеся биологическими исследованиями. В Вашингтоне опасались, что армия РФ может взять лаборатории под свой контроль. После Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно посоветовала Киеву уничтожить опасные патогены, чтобы избежать их утечек.