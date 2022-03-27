Уролог предупредил о риске внезапной смерти из-за «Виагры»

Владимир Степанов рассказал, что из-за «Виагры» может понадобиться операция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При передозировке препарата для увеличения потенции «Виагры» у человека может произойти остановка сердца. Об этом сообщил URA.RU ведущий специалист, уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов.

«Прием „Виагры“ — это не так безобидно, как может показаться. Когда человек самостоятельно повышает дозировку, появляются риски. Если старшая возрастная группа, нужно понимать, что может быть остановка сердца. Это не анекдоты. Существует риск внезапной смерти», — рассказал Владимир Степанов.

По его словам, опасность существует и для молодых. «У меня регулярно появляются пациенты, в том числе молодые ребята, которые начинают половую жизнь и по каким-то причинам употребляют „Виагру“ в больших количествах. У них возникают нарушения оттока крови, тромбозы. Это может привести к необходимости жесткого хирургического вмешательства, которое потом может привести к импотенции, если своевременно в ближайшие часы не купировать проблему с помощью специальных кроверазжижающих препаратов», — добавил врач.

Андролог считает, что во избежание опасных последствий «Виагру» и иные лекарственные препараты лучше принимать только по назначению врача. «Был эксперимент в Польше несколько лет назад по продаже медикаментов без рецепта прямо в продуктовых магазинах. Люди попадали в реанимацию, был целый ряд смертей», — объяснил Степанов.

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