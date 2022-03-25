ФАС накажет торговые сети за повышение цен

25 марта 2022 в 08:37 Размер текста - 17 +

ФАС хочет распространить антимонопольное законодательство на всех участников рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Федеральная антимонопольная служба будет наказывать все торговые сети за необоснованное повышение цен. Это коснется не только крупных торговых сетей, но и других участников рынка. «ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Мы рассматриваем возможность распространить действие антимонопольного законодательства не только на доминантов, но и на других участников рынков, включая посредников, завышающих цены в период повышенного спроса», — передают «Известия» сообщение пресс-службы ФАС. Ранее россияне начали экстренно скупать продукты на фоне санкций, введенных из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции были бы введены в любом случае. Он подчеркнул, что граждане России не останутся без поддержки государства. На фоне ажиотажа магазины начали поднимать цены на продукты. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо наказывать торговые сети, так как повышение цен носит необоснованный характер, пишет «Дни.ру». В Минсельхозе сообщили, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы не допустить дефицита продуктов и стабилизировать цены, передает RT. 23 марта Владимир Путин сообщил, что россияне перестали экстренно скупать продукты в магазинах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Федеральная антимонопольная служба будет наказывать все торговые сети за необоснованное повышение цен. Это коснется не только крупных торговых сетей, но и других участников рынка. «ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Мы рассматриваем возможность распространить действие антимонопольного законодательства не только на доминантов, но и на других участников рынков, включая посредников, завышающих цены в период повышенного спроса», — передают «Известия» сообщение пресс-службы ФАС. Ранее россияне начали экстренно скупать продукты на фоне санкций, введенных из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции были бы введены в любом случае. Он подчеркнул, что граждане России не останутся без поддержки государства. На фоне ажиотажа магазины начали поднимать цены на продукты. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо наказывать торговые сети, так как повышение цен носит необоснованный характер, пишет «Дни.ру». В Минсельхозе сообщили, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы не допустить дефицита продуктов и стабилизировать цены, передает RT. 23 марта Владимир Путин сообщил, что россияне перестали экстренно скупать продукты в магазинах.