Пульмонолог объяснил, для чего нужна прохлада при «Омикроне»

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Прохлада помогает облегчить кашель при заражении «Омикроном», заявил Сергей Пурясев Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для облегчения кашля при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса пациент должен находиться в прохладном помещении, чтобы увлажнять слизистую. Об этом рассказал врач-пульмонолог, генеральный директор клиники «Лор-Астма» Сергей Пурясев.

«Характерная черта кашля при „Омикроне“, в отличие от других респираторных заболеваний, — это наличие катарального воспаления. То есть воспаление идет в слизистой, она напряжена. Причина не в мокроте, как это бывает обычно. Нужно увлажнять слизистую, стараться больше проветривать, увлажнять батарею, ставить увлажнители воздуха в помещениях. Важно, чтобы температура воздуха в помещении была прохладной», — сказал Пурясев в интервью радио Sputnik.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиника» Ольга Мальченко заявила, что при заражении «Омикроном» нельзя лечит кашель муколитическими средствами, как делают при мокроте. Норвежские ученые выяснили, что кашель является одним из основных симптомов заражения COVID-19 среди вакцинированных людей, пишет телеканал 360.

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Для облегчения кашля при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса пациент должен находиться в прохладном помещении, чтобы увлажнять слизистую. Об этом рассказал врач-пульмонолог, генеральный директор клиники «Лор-Астма» Сергей Пурясев. «Характерная черта кашля при „Омикроне“, в отличие от других респираторных заболеваний, — это наличие катарального воспаления. То есть воспаление идет в слизистой, она напряжена. Причина не в мокроте, как это бывает обычно. Нужно увлажнять слизистую, стараться больше проветривать, увлажнять батарею, ставить увлажнители воздуха в помещениях. Важно, чтобы температура воздуха в помещении была прохладной», — сказал Пурясев в интервью радио Sputnik. Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиника» Ольга Мальченко заявила, что при заражении «Омикроном» нельзя лечит кашель муколитическими средствами, как делают при мокроте. Норвежские ученые выяснили, что кашель является одним из основных симптомов заражения COVID-19 среди вакцинированных людей, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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