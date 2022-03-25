Пульмонолог объяснил, для чего нужна прохлада при «Омикроне»

25 марта 2022 в 09:38 Размер текста - 17 +

Прохлада помогает облегчить кашель при заражении «Омикроном», заявил Сергей Пурясев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для облегчения кашля при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса пациент должен находиться в прохладном помещении, чтобы увлажнять слизистую. Об этом рассказал врач-пульмонолог, генеральный директор клиники «Лор-Астма» Сергей Пурясев. «Характерная черта кашля при „Омикроне“, в отличие от других респираторных заболеваний, — это наличие катарального воспаления. То есть воспаление идет в слизистой, она напряжена. Причина не в мокроте, как это бывает обычно. Нужно увлажнять слизистую, стараться больше проветривать, увлажнять батарею, ставить увлажнители воздуха в помещениях. Важно, чтобы температура воздуха в помещении была прохладной», — сказал Пурясев в интервью радио Sputnik. Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиника» Ольга Мальченко заявила, что при заражении «Омикроном» нельзя лечит кашель муколитическими средствами, как делают при мокроте. Норвежские ученые выяснили, что кашель является одним из основных симптомов заражения COVID-19 среди вакцинированных людей, пишет телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для облегчения кашля при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса пациент должен находиться в прохладном помещении, чтобы увлажнять слизистую. Об этом рассказал врач-пульмонолог, генеральный директор клиники «Лор-Астма» Сергей Пурясев. «Характерная черта кашля при „Омикроне“, в отличие от других респираторных заболеваний, — это наличие катарального воспаления. То есть воспаление идет в слизистой, она напряжена. Причина не в мокроте, как это бывает обычно. Нужно увлажнять слизистую, стараться больше проветривать, увлажнять батарею, ставить увлажнители воздуха в помещениях. Важно, чтобы температура воздуха в помещении была прохладной», — сказал Пурясев в интервью радио Sputnik. Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиника» Ольга Мальченко заявила, что при заражении «Омикроном» нельзя лечит кашель муколитическими средствами, как делают при мокроте. Норвежские ученые выяснили, что кашель является одним из основных симптомов заражения COVID-19 среди вакцинированных людей, пишет телеканал 360.