Умер курганский писатель Иван Яган

В Кургане на 88 году жизни скончался писатель Иван Яган фото: Курганская областная научная библиотека им. Югова

На 88 году жизни скончался курганский писатель, Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии Союза журналистов СССР Иван Павлович Яган. Об этом сообщили в Курганской областной научной библиотеки им. Югова.

«Сотрудники Юговки с прискорбием узнали печальную весть: 24 марта перестало биться сердце замечательного зауральского писателя, давнего доброго друга и надежного партнера библиотеки Ивана Павловича Ягана. Руководство и сотрудники Юговки выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана Павловича», — говорится в сообщении на сайте библиотеки.

Иван Яган родился 30 сентября 1934 года в деревне Байдановка Омской области. В 1965 году окончил Уральский государственный университета имени М. Горького. В Курган приехал из Омска в 1974 году. В том же году был избран руководителем областной писательской организации, которую возглавлял до 2008 года. Яган — автор более 20 сборников стихов, прозы и литературных очерков. Он активно печатался в журналах. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Прощание с Иваном Яганом пройдет в траурном зале Курганской областной больницы. Дату и время прощания родственники писателя сообщат позже.

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