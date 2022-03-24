24 марта 2022
23 марта 2022

Умер курганский писатель Иван Яган

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В Кургане на 88 году жизни скончался писатель Иван Яган

На 88 году жизни скончался курганский писатель, Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии Союза журналистов СССР Иван Павлович Яган. Об этом сообщили в Курганской областной научной библиотеки им. Югова.

«Сотрудники Юговки с прискорбием узнали печальную весть: 24 марта перестало биться сердце замечательного зауральского писателя, давнего доброго друга и надежного партнера библиотеки Ивана Павловича Ягана. Руководство и сотрудники Юговки выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана Павловича», — говорится в сообщении на сайте библиотеки.

Иван Яган родился 30 сентября 1934 года в деревне Байдановка Омской области. В 1965 году окончил Уральский государственный университета имени М. Горького. В Курган приехал из Омска в 1974 году. В том же году был избран руководителем областной писательской организации, которую возглавлял до 2008 года. Яган — автор более 20 сборников стихов, прозы и литературных очерков. Он активно печатался в журналах. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Прощание с Иваном Яганом пройдет в траурном зале Курганской областной больницы. Дату и время прощания родственники писателя сообщат позже.

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На 88 году жизни скончался курганский писатель, Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии Союза журналистов СССР Иван Павлович Яган. Об этом сообщили в Курганской областной научной библиотеки им. Югова. «Сотрудники Юговки с прискорбием узнали печальную весть: 24 марта перестало биться сердце замечательного зауральского писателя, давнего доброго друга и надежного партнера библиотеки Ивана Павловича Ягана. Руководство и сотрудники Юговки выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана Павловича», — говорится в сообщении на сайте библиотеки. Иван Яган родился 30 сентября 1934 года в деревне Байдановка Омской области. В 1965 году окончил Уральский государственный университета имени М. Горького. В Курган приехал из Омска в 1974 году. В том же году был избран руководителем областной писательской организации, которую возглавлял до 2008 года. Яган — автор более 20 сборников стихов, прозы и литературных очерков. Он активно печатался в журналах. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Прощание с Иваном Яганом пройдет в траурном зале Курганской областной больницы. Дату и время прощания родственники писателя сообщат позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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