Центробанк: все золото России находится внутри страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки, мерные золотые слитки
Золото из золотовалютны резервов РФ находится в хранилищах Банка России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Все золото из резервов России находятся внутри страны. Об этом заявили в Центробанке РФ.

«Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны. В тяжелых ситуациях оно обеспечивает выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок», — передает ТАСС сообщение ЦБ.

Ранее США и страны Евросоюза сообщили о заморозке более 700 млрд долларов активов Центробанка из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Франция также объявила о заморозке 22 миллиарда евро Банка России. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что Запад ввел бы санкции в любом случае. По словам президента, граждане не останутся без поддержки государства. Путин сообщил, что в качестве ответной меры Россия начнет продавать нефть и газ в недружественные страны за рубли.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Все золото из резервов России находятся внутри страны. Об этом заявили в Центробанке РФ. «Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны. В тяжелых ситуациях оно обеспечивает выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок», — передает ТАСС сообщение ЦБ. Ранее США и страны Евросоюза сообщили о заморозке более 700 млрд долларов активов Центробанка из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Франция также объявила о заморозке 22 миллиарда евро Банка России. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что Запад ввел бы санкции в любом случае. По словам президента, граждане не останутся без поддержки государства. Путин сообщил, что в качестве ответной меры Россия начнет продавать нефть и газ в недружественные страны за рубли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...