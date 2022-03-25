Центробанк: все золото России находится внутри страны

Золото из золотовалютны резервов РФ находится в хранилищах Банка России Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Все золото из резервов России находятся внутри страны. Об этом заявили в Центробанке РФ.

«Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны. В тяжелых ситуациях оно обеспечивает выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок», — передает ТАСС сообщение ЦБ.

Ранее США и страны Евросоюза сообщили о заморозке более 700 млрд долларов активов Центробанка из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Франция также объявила о заморозке 22 миллиарда евро Банка России. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что Запад ввел бы санкции в любом случае. По словам президента, граждане не останутся без поддержки государства. Путин сообщил, что в качестве ответной меры Россия начнет продавать нефть и газ в недружественные страны за рубли.