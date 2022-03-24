24 марта 2022
23 марта 2022

ФСБ поймала взяточницу в структуре челябинского минобразования

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, рубли, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
По версии следствия, женщина успела получить не меньше 350 тысяч рублей Фото:

Уголовное дело о взятке в 350 тысяч рублей возбуждено в отношении сотрудницы структуры министерства образования Челябинской области. Расследование началось по итогам проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ и полицейского главка, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону.

«По данным следствия, проверка КСП выявила, что в 2019—2021 годах подозреваемая получила взятку от предпринимателя в сумме 350 тысяч рублей за заключение контракта на поставку офисной техники. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным URA.RU, речь идет о руководителе контрактной службы Регионального центра оценки качества и информатизации образования, подведомственного областному министерству образования и науки Елене Морданенко. Сейчас она отсутствует на рабочем месте. По версии силовиков, деньги от предпринимателя она получала лично.

В случае, если обвинение подтвердится, женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и штраф до 60-кратной суммы взятки. Вместе с тем, возможно наказание, не связанное с лишением свободы: штраф 2-4 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период 2-4 года, или в размере 70-90-кратной суммы взятки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уголовное дело о взятке в 350 тысяч рублей возбуждено в отношении сотрудницы структуры министерства образования Челябинской области. Расследование началось по итогам проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ и полицейского главка, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону. «По данным следствия, проверка КСП выявила, что в 2019—2021 годах подозреваемая получила взятку от предпринимателя в сумме 350 тысяч рублей за заключение контракта на поставку офисной техники. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным URA.RU, речь идет о руководителе контрактной службы Регионального центра оценки качества и информатизации образования, подведомственного областному министерству образования и науки Елене Морданенко. Сейчас она отсутствует на рабочем месте. По версии силовиков, деньги от предпринимателя она получала лично. В случае, если обвинение подтвердится, женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и штраф до 60-кратной суммы взятки. Вместе с тем, возможно наказание, не связанное с лишением свободы: штраф 2-4 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период 2-4 года, или в размере 70-90-кратной суммы взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...