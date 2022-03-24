ФСБ поймала взяточницу в структуре челябинского минобразования

По версии следствия, женщина успела получить не меньше 350 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело о взятке в 350 тысяч рублей возбуждено в отношении сотрудницы структуры министерства образования Челябинской области. Расследование началось по итогам проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ и полицейского главка, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону.

«По данным следствия, проверка КСП выявила, что в 2019—2021 годах подозреваемая получила взятку от предпринимателя в сумме 350 тысяч рублей за заключение контракта на поставку офисной техники. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным URA.RU, речь идет о руководителе контрактной службы Регионального центра оценки качества и информатизации образования, подведомственного областному министерству образования и науки Елене Морданенко. Сейчас она отсутствует на рабочем месте. По версии силовиков, деньги от предпринимателя она получала лично.

В случае, если обвинение подтвердится, женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и штраф до 60-кратной суммы взятки. Вместе с тем, возможно наказание, не связанное с лишением свободы: штраф 2-4 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период 2-4 года, или в размере 70-90-кратной суммы взятки.

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