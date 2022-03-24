24 марта 2022

В Пермском крае разгорелся новый скандал с вывозом леса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стихийный рынок. Нижневартовск, доски, пиломатериал, древесина
Такие материалы нужно уничтожать, а не вывозить Фото:

Управление краевого Россельхознадзора пресекло вывоз пиломатериалов из города Верещагино в республику Азербайджан. Отгрузку остановили из-за того, что хвойные породы объемом 95 кубометров были заражены. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«В ходе досмотра пиломатериалов на погрузочной площадке были обнаружены личинки усачей рода Monochamus. При идентификации личинок в Пермском филиале ФГБУ „ВНИИКР“ лабораторная экспертиза показала, что они относятся к карантинному виду», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Такая продукция подлежит уничтожению, а не вывозу. В отношении индивидуального предпринимателя, который хранил зараженные пиломатериалы, возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермского поставщика леса пытался обмануть бизнесмен, которому принадлежат компании в Германии и Турции. Лесоматериалы он получил, а платить за них не хотел.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Управление краевого Россельхознадзора пресекло вывоз пиломатериалов из города Верещагино в республику Азербайджан. Отгрузку остановили из-за того, что хвойные породы объемом 95 кубометров были заражены. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. «В ходе досмотра пиломатериалов на погрузочной площадке были обнаружены личинки усачей рода Monochamus. При идентификации личинок в Пермском филиале ФГБУ „ВНИИКР“ лабораторная экспертиза показала, что они относятся к карантинному виду», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Такая продукция подлежит уничтожению, а не вывозу. В отношении индивидуального предпринимателя, который хранил зараженные пиломатериалы, возбудили дело об административном правонарушении. Ранее URA.RU рассказывало, что пермского поставщика леса пытался обмануть бизнесмен, которому принадлежат компании в Германии и Турции. Лесоматериалы он получил, а платить за них не хотел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...