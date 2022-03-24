В Пермском крае разгорелся новый скандал с вывозом леса

Такие материалы нужно уничтожать, а не вывозить Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Управление краевого Россельхознадзора пресекло вывоз пиломатериалов из города Верещагино в республику Азербайджан. Отгрузку остановили из-за того, что хвойные породы объемом 95 кубометров были заражены. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«В ходе досмотра пиломатериалов на погрузочной площадке были обнаружены личинки усачей рода Monochamus. При идентификации личинок в Пермском филиале ФГБУ „ВНИИКР“ лабораторная экспертиза показала, что они относятся к карантинному виду», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Такая продукция подлежит уничтожению, а не вывозу. В отношении индивидуального предпринимателя, который хранил зараженные пиломатериалы, возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермского поставщика леса пытался обмануть бизнесмен, которому принадлежат компании в Германии и Турции. Лесоматериалы он получил, а платить за них не хотел.