Володин опроверг смерть Жириновского, несмотря на новости от ЛДПР

25 марта 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Володин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин опроверг новости о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Опровержение он разместил в своем telegram-канале. «Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив», — написал Володин. Состояние его действительно тяжелое, заявил он. «Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец», — утверждает Володин. Он пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления. Ранее telegram-канал Mash сообщил в смерти Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР долгое время находился к коме в связи с коронавирусом. Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил его смерть, потом удалил этот пост из Telegram. Минздрав РФ в свою очередь заявил, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин опроверг новости о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Опровержение он разместил в своем telegram-канале. «Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив», — написал Володин. Состояние его действительно тяжелое, заявил он. «Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец», — утверждает Володин. Он пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления. Ранее telegram-канал Mash сообщил в смерти Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР долгое время находился к коме в связи с коронавирусом. Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил его смерть, потом удалил этот пост из Telegram. Минздрав РФ в свою очередь заявил, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.