Володин опроверг смерть Жириновского, несмотря на новости от ЛДПР

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин опроверг новости о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Опровержение он разместил в своем telegram-канале.
«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив», — написал Володин.
Состояние его действительно тяжелое, заявил он. «Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец», — утверждает Володин. Он пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления.
Ранее telegram-канал Mash сообщил в смерти Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР долгое время находился к коме в связи с коронавирусом. Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил его смерть, потом удалил этот пост из Telegram. Минздрав РФ в свою очередь заявил, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.
Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин опроверг новости о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Опровержение он разместил в своем telegram-канале. «Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив», — написал Володин. Состояние его действительно тяжелое, заявил он. «Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец», — утверждает Володин. Он пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления. Ранее telegram-канал Mash сообщил в смерти Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР долгое время находился к коме в связи с коронавирусом. Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил его смерть, потом удалил этот пост из Telegram. Минздрав РФ в свою очередь заявил, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.