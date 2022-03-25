Володин опроверг смерть Жириновского, несмотря на новости от ЛДПР

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Владимир Жириновский и Павел Грудинин на сборе клубники в совхозе им. Ленина. Москва, жириновский владимир
Володин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления Фото:

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин опроверг новости о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Опровержение он разместил в своем telegram-канале.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив», — написал Володин.

Состояние его действительно тяжелое, заявил он. «Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец», — утверждает Володин. Он пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления.

Ранее telegram-канал Mash сообщил в смерти Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР долгое время находился к коме в связи с коронавирусом. Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил его смерть, потом удалил этот пост из Telegram. Минздрав РФ в свою очередь заявил, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

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Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин опроверг новости о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Опровержение он разместил в своем telegram-канале. «Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив», — написал Володин. Состояние его действительно тяжелое, заявил он. «Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец», — утверждает Володин. Он пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления. Ранее telegram-канал Mash сообщил в смерти Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР долгое время находился к коме в связи с коронавирусом. Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил его смерть, потом удалил этот пост из Telegram. Минздрав РФ в свою очередь заявил, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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