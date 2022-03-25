Сенатор от ЛДПР извинился за сообщение о смерти Жириновского. Скрин 25 марта 2022 в 14:29 Размер текста - 17 + Ранее в интернете появилась информация о смерти Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а потом удалил этот пост из Telegram. После он принес извинения за то, что опубликовал непроверенную информацию. «Приношу извинения за публикацию на своем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском», — написал он в своем telegram-канале. Сообщение о смерти Жириновского уже опровергли в ЛДПР, Минздраве РФ, а также спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Ранее telegram-канал Mash сообщил о смерти Жириновского. Пронюшкин подтвердил эту информацию. Лидер ЛДПР долгое время находится к коме в связи с коронавирусом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а потом удалил этот пост из Telegram. После он принес извинения за то, что опубликовал непроверенную информацию. «Приношу извинения за публикацию на своем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском», — написал он в своем telegram-канале. Сообщение о смерти Жириновского уже опровергли в ЛДПР, Минздраве РФ, а также спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Ранее telegram-канал Mash сообщил о смерти Жириновского. Пронюшкин подтвердил эту информацию. Лидер ЛДПР долгое время находится к коме в связи с коронавирусом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям