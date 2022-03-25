Сенатор от ЛДПР извинился за сообщение о смерти Жириновского. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Ранее в интернете появилась информация о смерти Жириновского Фото:

Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а потом удалил этот пост из Telegram. После он принес извинения за то, что опубликовал непроверенную информацию.

«Приношу извинения за публикацию на своем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском», — написал он в своем telegram-канале. Сообщение о смерти Жириновского уже опровергли в ЛДПР, Минздраве РФ, а также спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Ранее telegram-канал Mash сообщил о смерти Жириновского. Пронюшкин подтвердил эту информацию. Лидер ЛДПР долгое время находится к коме в связи с коронавирусом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а потом удалил этот пост из Telegram. После он принес извинения за то, что опубликовал непроверенную информацию. «Приношу извинения за публикацию на своем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском», — написал он в своем telegram-канале. Сообщение о смерти Жириновского уже опровергли в ЛДПР, Минздраве РФ, а также спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Ранее telegram-канал Mash сообщил о смерти Жириновского. Пронюшкин подтвердил эту информацию. Лидер ЛДПР долгое время находится к коме в связи с коронавирусом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...