Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а потом удалил этот пост из Telegram. После он принес извинения за то, что опубликовал непроверенную информацию.
«Приношу извинения за публикацию на своем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском», — написал он в своем telegram-канале. Сообщение о смерти Жириновского уже опровергли в ЛДПР, Минздраве РФ, а также спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Ранее telegram-канал Mash сообщил о смерти Жириновского. Пронюшкин подтвердил эту информацию. Лидер ЛДПР долгое время находится к коме в связи с коронавирусом.
Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а потом удалил этот пост из Telegram. После он принес извинения за то, что опубликовал непроверенную информацию. «Приношу извинения за публикацию на своем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском», — написал он в своем telegram-канале. Сообщение о смерти Жириновского уже опровергли в ЛДПР, Минздраве РФ, а также спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Ранее telegram-канал Mash сообщил о смерти Жириновского. Пронюшкин подтвердил эту информацию. Лидер ЛДПР долгое время находится к коме в связи с коронавирусом.