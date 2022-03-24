24 марта 2022

В Перми на школьницу с крыши упала наледь — девочка в реанимации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревяшки. Нижневартовск, сосульки, зима, север, заморозки, мороз
Следователи возбудили уголовное дело Фото:

Следователи в Перми возбудили уголовное дело по факту травмирования школьницы. На нее с крыши жилого дома в Индустриальном районе вечером 24 марта упала наледь, девочку доставили в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«С кровли жилого дома по улице Серпуховская вследствие некачественного оказания услуг управляющей компанией произошел сход снега и льда на находившуюся возле дома 15-летнюю школьницу. Возбуждено уголовное дело по статье „выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

С многочисленными травмами девочка была госпитализирована. Сейчас она находится в реанимации, врачи оказывают помощь. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. В управляющей компании проведен обыск, изъяты документы.

Место ЧП оцепили

Ранее URA.RU сообщало, что упавшая снежная глыба раздробила бедро пермячке. Это случилось в Горнозаводске.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Следователи в Перми возбудили уголовное дело по факту травмирования школьницы. На нее с крыши жилого дома в Индустриальном районе вечером 24 марта упала наледь, девочку доставили в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «С кровли жилого дома по улице Серпуховская вследствие некачественного оказания услуг управляющей компанией произошел сход снега и льда на находившуюся возле дома 15-летнюю школьницу. Возбуждено уголовное дело по статье „выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — сообщили в пресс-службе ведомства. С многочисленными травмами девочка была госпитализирована. Сейчас она находится в реанимации, врачи оказывают помощь. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. В управляющей компании проведен обыск, изъяты документы. Ранее URA.RU сообщало, что упавшая снежная глыба раздробила бедро пермячке. Это случилось в Горнозаводске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...