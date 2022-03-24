В Перми на школьницу с крыши упала наледь — девочка в реанимации

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Следователи в Перми возбудили уголовное дело по факту травмирования школьницы. На нее с крыши жилого дома в Индустриальном районе вечером 24 марта упала наледь, девочку доставили в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«С кровли жилого дома по улице Серпуховская вследствие некачественного оказания услуг управляющей компанией произошел сход снега и льда на находившуюся возле дома 15-летнюю школьницу. Возбуждено уголовное дело по статье „выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

С многочисленными травмами девочка была госпитализирована. Сейчас она находится в реанимации, врачи оказывают помощь. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. В управляющей компании проведен обыск, изъяты документы.

Место ЧП оцепили пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

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