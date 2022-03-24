24 марта 2022

В Перми отремонтируют бомбоубежище в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия Музейно-выставочного центра истории Центрального регионального центра МЧС России. Москва, бомбоубежище, бункер
Разработать смету на ремонт подрядчик должен будет за три месяца Фото:

В подвале жилого дома в Перми отремонтируют бомбоубежище. Городские власти объявили конкурс на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт защитного сооружения. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Характеристика объекта — защитное сооружение гражданской обороны, расположенное в подвале 5-этажного жилого дома 1979 года постройки по адресу Ветлужская, 58. Стартовая цена за разработку документации — 271 180 рублей», — указано в техзадании.

Подрядчик должен будет в проектно-сметной документации разработать следующие разделы:

  • пояснительная записка,
  • архитектурные решения,
  • сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, вентиляция, отопление),
  • проект организации ремонта,
  • мероприятия по обеспечению пожарной безопасности,
  • смета на ремонт.

Кроме того, в будущем ремонте убежища необходимо предусмотреть установку охранной сигнализации. Итоги подведут в апреле. Победитель должен будет разработать проект за три месяца с момента подписания договора.

Ранее URA.RU сообщало о ремонте другого убежища — у Чусовского водозабора. Основание для проведения работ — наличие дефектов строительных конструкций.

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В подвале жилого дома в Перми отремонтируют бомбоубежище. Городские власти объявили конкурс на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт защитного сооружения. Информация размещена на сайте госзакупок. «Характеристика объекта — защитное сооружение гражданской обороны, расположенное в подвале 5-этажного жилого дома 1979 года постройки по адресу Ветлужская, 58. Стартовая цена за разработку документации — 271 180 рублей», — указано в техзадании. Подрядчик должен будет в проектно-сметной документации разработать следующие разделы: Кроме того, в будущем ремонте убежища необходимо предусмотреть установку охранной сигнализации. Итоги подведут в апреле. Победитель должен будет разработать проект за три месяца с момента подписания договора. Ранее URA.RU сообщало о ремонте другого убежища — у Чусовского водозабора. Основание для проведения работ — наличие дефектов строительных конструкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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