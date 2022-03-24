В Перми отремонтируют бомбоубежище в жилом доме

В подвале жилого дома в Перми отремонтируют бомбоубежище. Городские власти объявили конкурс на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт защитного сооружения. Информация размещена на сайте госзакупок.
«Характеристика объекта — защитное сооружение гражданской обороны, расположенное в подвале 5-этажного жилого дома 1979 года постройки по адресу Ветлужская, 58. Стартовая цена за разработку документации — 271 180 рублей», — указано в техзадании.
Подрядчик должен будет в проектно-сметной документации разработать следующие разделы:
пояснительная записка,
архитектурные решения,
сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, вентиляция, отопление),
проект организации ремонта,
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности,
смета на ремонт.
Кроме того, в будущем ремонте убежища необходимо предусмотреть установку охранной сигнализации. Итоги подведут в апреле. Победитель должен будет разработать проект за три месяца с момента подписания договора.
Ранее URA.RU сообщало о ремонте другого убежища — у Чусовского водозабора. Основание для проведения работ — наличие дефектов строительных конструкций.
В подвале жилого дома в Перми отремонтируют бомбоубежище. Городские власти объявили конкурс на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт защитного сооружения. Информация размещена на сайте госзакупок. «Характеристика объекта — защитное сооружение гражданской обороны, расположенное в подвале 5-этажного жилого дома 1979 года постройки по адресу Ветлужская, 58. Стартовая цена за разработку документации — 271 180 рублей», — указано в техзадании. Подрядчик должен будет в проектно-сметной документации разработать следующие разделы: Кроме того, в будущем ремонте убежища необходимо предусмотреть установку охранной сигнализации. Итоги подведут в апреле. Победитель должен будет разработать проект за три месяца с момента подписания договора. Ранее URA.RU сообщало о ремонте другого убежища — у Чусовского водозабора. Основание для проведения работ — наличие дефектов строительных конструкций.