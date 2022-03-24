Бывшая Тимати, OG Buda и Инстасамка вошли в украинский антисписок

Алена Шишкова (на фото) и другие знаменитые тюменцы вошли в список тех, кого украинцы осудили за поддержку спецоперации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженцы Тюменской области — бывшая жена Тимати Алена Шишкова, репер OG BUDA, а также исполнительница Instasamka попали в список украинского сайта theylovewar. На ресурсе выкладывают российских общественных деятелей, политиков и звезд, которые поддерживают спецоперацию, либо не высказываются против нее.

«Алена Шишкова (модель, уроженка Тюмени, бывшая жена репера Тимати — прим. URA.RU). Поддержка путинского режима», — такие данные значатся на сайте theylovewar, созданном украинским блогером Петром Заставным.

На ресурсе выкладывают политических деятелей, артистов, спортсменов и блогеров из России и Украины. Чтобы попасть в антисписок, они должны либо поддерживать проведение спецоперации РФ на Украине, либо не высказываться против нее.

Из тюменцев в реестр также попал Григорий Ляхов, он же — репер OG Buda. Ему в вину вменяют «замалчивание реальной ситуации в Украине». Также в списке за поддержку режима президента значится блогер и певица Instasamka (уроженка Тобольска Дарья Зотеева).

Спецоперация РФ на Украине была объявлена 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Поддержка России направлена на защиту русских жителей Донбасса, которые последние годы подвергались геноциду. В ответ на поддержку Россией территорий ЛНР и ДНР западные страны ввели многочисленные санкции, затрагивающие не только политическую сторону жизни РФ, но и социальный блок, тем самым сказываясь на каждом жителе государства.

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