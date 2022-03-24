Мэрия Кургана попросила перевозчиков не быть спекулянтами

Власти Кургана обратились к предпринимателям, отвечающим за автобусные перевозки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Представители мэрии Кургана просят перевозчиков, отвечающих за муниципальные автобусы, не заниматься «спекулятивным поднятием цен». Об этом 25 марта заявил директор городского департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков.

«24 марта один из перевозчиков <…> повысил стоимость проезда с 30 до 33 рублей. Мотивировал это тем, что поднялась стоимость горюче-смазочных материалов, запасных частей, обслуживания навигационного. Администрация города Кургана категорически не согласна с этим повышением. Считаем, что стоимость ГСМ не возросла. Мы просим всех наших перевозчиков воздержаться от спекулятивных поднятий цен и держать и зафиксировать цены на прежнем уровне», — заявил Плешков в видео, опубликованном в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в мэрии готовы встречаться с бизнесом и разбирать каждый факт повышения стоимости. Также, по его словам, в администрации считают обоснованными «негодования граждан», связанными со стоимостью проезда. Плешков добавил, что власти попросили перевозчика, поднявшего стоимость проезда, предоставить в понедельник все расчеты, чтобы проверить их обоснованность. Те же проверки, по словам чиновника, коснутся и других перевозчиков.

Жители Кургана ранее рассказывали, что им сообщили про повышение стоимости проезда в некоторых автобусах до 33 рублей. Перевозчики объясняли властям, что планируют увеличить стоимость разовой поездки в автобусе из-за значительного роста ее себестоимости.

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