Путин уволил Чубайса после отъезда из России

25 марта 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ об увольнении Чубайса Фото: Кондрат Александров © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса. Это произошло после информации, что последний покинул Россию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сказал он в беседе с ТАСС. Свою должность Чубайс занимал с декабря 2020 года. Информация, что Чубайс уволился с этого поста и покинул Россию, появилась 23 марта. При этом экс-глава госкорпорации «Роснано» остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раскрыл реакцию российского лидера Владимира Путина на это событие. Песков отметил, что Чубайс не был регулярным сотрудником, он был на общественных началах, и в администрации президента зарплату не получал. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ. А в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса. Это произошло после информации, что последний покинул Россию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сказал он в беседе с ТАСС. Свою должность Чубайс занимал с декабря 2020 года. Информация, что Чубайс уволился с этого поста и покинул Россию, появилась 23 марта. При этом экс-глава госкорпорации «Роснано» остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раскрыл реакцию российского лидера Владимира Путина на это событие. Песков отметил, что Чубайс не был регулярным сотрудником, он был на общественных началах, и в администрации президента зарплату не получал. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ. А в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы.