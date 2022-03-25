Путин уволил Чубайса после отъезда из России

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса. Это произошло после информации, что последний покинул Россию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сказал он в беседе с ТАСС. Свою должность Чубайс занимал с декабря 2020 года.
Информация, что Чубайс уволился с этого поста и покинул Россию, появилась 23 марта. При этом экс-глава госкорпорации «Роснано» остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раскрыл реакцию российского лидера Владимира Путина на это событие. Песков отметил, что Чубайс не был регулярным сотрудником, он был на общественных началах, и в администрации президента зарплату не получал.
В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ. А в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы.
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса. Это произошло после информации, что последний покинул Россию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сказал он в беседе с ТАСС. Свою должность Чубайс занимал с декабря 2020 года. Информация, что Чубайс уволился с этого поста и покинул Россию, появилась 23 марта. При этом экс-глава госкорпорации «Роснано» остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раскрыл реакцию российского лидера Владимира Путина на это событие. Песков отметил, что Чубайс не был регулярным сотрудником, он был на общественных началах, и в администрации президента зарплату не получал. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ. А в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы.