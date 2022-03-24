Уехавший из РФ Чубайс сохранил за собой важный пост

Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Об этом сообщили в организации.
«На данный момент решение об избрании Анатолия Чубайса сопредседателем ассоциации, принятое общим собранием членов ассоциации, остается в силе. Заявлений о выходе из состава членов ассоциации не поступало», — цитирует заявление АРВЭ ТАСС.
Ассоциация развития возобновляемой энергетики — некоммерческая организация. Она представляет интересы участников сектора возобновляемой энергетики в России. Кроме того, АРВЭ занимается созданием в РФ благоприятного инвестиционного климата для данной отрасли.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию. Он занимал эту должность с 2020 года. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы. После он возглавлял «Роснано». Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой, но планировал вернуться на родину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс подал в отставку по собственному желанию.
Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Об этом сообщили в организации. «На данный момент решение об избрании Анатолия Чубайса сопредседателем ассоциации, принятое общим собранием членов ассоциации, остается в силе. Заявлений о выходе из состава членов ассоциации не поступало», — цитирует заявление АРВЭ ТАСС. Ассоциация развития возобновляемой энергетики — некоммерческая организация. Она представляет интересы участников сектора возобновляемой энергетики в России. Кроме того, АРВЭ занимается созданием в РФ благоприятного инвестиционного климата для данной отрасли. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию. Он занимал эту должность с 2020 года. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы. После он возглавлял «Роснано». Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой, но планировал вернуться на родину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс подал в отставку по собственному желанию.