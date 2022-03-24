Уехавший из РФ Чубайс сохранил за собой важный пост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекция Анатолия Чубайса
Анатолий Чубайс не подавал заявления о выходе из состава участников АРВЭ Фото:

Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Об этом сообщили в организации.

«На данный момент решение об избрании Анатолия Чубайса сопредседателем ассоциации, принятое общим собранием членов ассоциации, остается в силе. Заявлений о выходе из состава членов ассоциации не поступало», — цитирует заявление АРВЭ ТАСС.

Ассоциация развития возобновляемой энергетики — некоммерческая организация. Она представляет интересы участников сектора возобновляемой энергетики в России. Кроме того, АРВЭ занимается созданием в РФ благоприятного инвестиционного климата для данной отрасли.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию. Он занимал эту должность с 2020 года. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы. После он возглавлял «Роснано». Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой, но планировал вернуться на родину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс подал в отставку по собственному желанию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Об этом сообщили в организации. «На данный момент решение об избрании Анатолия Чубайса сопредседателем ассоциации, принятое общим собранием членов ассоциации, остается в силе. Заявлений о выходе из состава членов ассоциации не поступало», — цитирует заявление АРВЭ ТАСС. Ассоциация развития возобновляемой энергетики — некоммерческая организация. Она представляет интересы участников сектора возобновляемой энергетики в России. Кроме того, АРВЭ занимается созданием в РФ благоприятного инвестиционного климата для данной отрасли. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию. Он занимал эту должность с 2020 года. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы. После он возглавлял «Роснано». Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой, но планировал вернуться на родину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс подал в отставку по собственному желанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...