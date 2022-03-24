Уехавший из РФ Чубайс сохранил за собой важный пост

24 марта 2022 в 08:36 Размер текста - 17 +

Анатолий Чубайс не подавал заявления о выходе из состава участников АРВЭ Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Об этом сообщили в организации. «На данный момент решение об избрании Анатолия Чубайса сопредседателем ассоциации, принятое общим собранием членов ассоциации, остается в силе. Заявлений о выходе из состава членов ассоциации не поступало», — цитирует заявление АРВЭ ТАСС. Ассоциация развития возобновляемой энергетики — некоммерческая организация. Она представляет интересы участников сектора возобновляемой энергетики в России. Кроме того, АРВЭ занимается созданием в РФ благоприятного инвестиционного климата для данной отрасли. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию. Он занимал эту должность с 2020 года. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы. После он возглавлял «Роснано». Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой, но планировал вернуться на родину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс подал в отставку по собственному желанию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Об этом сообщили в организации. «На данный момент решение об избрании Анатолия Чубайса сопредседателем ассоциации, принятое общим собранием членов ассоциации, остается в силе. Заявлений о выходе из состава членов ассоциации не поступало», — цитирует заявление АРВЭ ТАСС. Ассоциация развития возобновляемой энергетики — некоммерческая организация. Она представляет интересы участников сектора возобновляемой энергетики в России. Кроме того, АРВЭ занимается созданием в РФ благоприятного инвестиционного климата для данной отрасли. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию. Он занимал эту должность с 2020 года. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы. После он возглавлял «Роснано». Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой, но планировал вернуться на родину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс подал в отставку по собственному желанию.