В Кремле раскрыли реакцию президента на отставку Чубайса

24 марта 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Об увольнении Анатолия Чубайса стало известно вечером 23 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кремле не обратили особого внимания на увольнение бывшего спецпредставителя президента РФ по международным отношениям, экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции российского лидера на отставку Чубайса. «Неизвестно, как Владимир Путин отреагировал на увольнение Чубайса. Уволился и уволился. Он же не был регулярным сотрудником, он был на общественных началах. В администрации президента зарплату он не получал», — сказал Песков на конференц-колле. Информация о том, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию, появилась 23 марта. Он занимал эту должность с 2020 года. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы. После он возглавлял «Роснано». Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле не обратили особого внимания на увольнение бывшего спецпредставителя президента РФ по международным отношениям, экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции российского лидера на отставку Чубайса. «Неизвестно, как Владимир Путин отреагировал на увольнение Чубайса. Уволился и уволился. Он же не был регулярным сотрудником, он был на общественных началах. В администрации президента зарплату он не получал», — сказал Песков на конференц-колле. Информация о том, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию, появилась 23 марта. Он занимал эту должность с 2020 года. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы. После он возглавлял «Роснано». Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле.