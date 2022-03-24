В Кремле раскрыли реакцию президента на отставку Чубайса

В Кремле не обратили особого внимания на увольнение бывшего спецпредставителя президента РФ по международным отношениям, экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции российского лидера на отставку Чубайса.
«Неизвестно, как Владимир Путин отреагировал на увольнение Чубайса. Уволился и уволился. Он же не был регулярным сотрудником, он был на общественных началах. В администрации президента зарплату он не получал», — сказал Песков на конференц-колле.
Информация о том, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию, появилась 23 марта. Он занимал эту должность с 2020 года. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы. После он возглавлял «Роснано». Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле.
В Кремле не обратили особого внимания на увольнение бывшего спецпредставителя президента РФ по международным отношениям, экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции российского лидера на отставку Чубайса. «Неизвестно, как Владимир Путин отреагировал на увольнение Чубайса. Уволился и уволился. Он же не был регулярным сотрудником, он был на общественных началах. В администрации президента зарплату он не получал», — сказал Песков на конференц-колле. Информация о том, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента РФ и покинул Россию, появилась 23 марта. Он занимал эту должность с 2020 года. В 1990-е годы Чубайс был одним из идеологов и руководителей экономических реформ, а в 2000-х занимался преобразованием электроэнергетической системы. После он возглавлял «Роснано». Знакомые политика подтвердили, что он находится в Стамбуле.