24 марта 2022

В Тюменской области начали падать цены на топливо для автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автопробег
Стоимость газомоторного топлива в Тюменской области снизилась на 1 — 2 рубля Фото:
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Стоимость литра газомоторного топлива для заправки автомобилей в Тюменской области за последнюю неделю уменьшилась на сумму от 1 до 2 рублей. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. После снижения цен стоимость газа на некоторых АГЗ составляет 26,5 руб./литр.

«Цена на газ действительно упала. Не на всех заправках, конечно. Но снижение на те же 2 рубля — уже весомая „скидка“. Хочется верить, что тенденция по снижению стоимости газа продолжится», — сообщил URA.RU один из тюменских автолюбителей.

Другой тюменец пояснил, что на большинстве АГЗС региона стоимость газа составляет 28 руб./литр. «К сожалению, не все заправки снижают цены. Но тут, видимо, за этим должны следить антимонопольщики», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти не могут повилять на рост стоимости газомоторного топлива. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин заявил, что у правительства региона нет соответствующего механизма влияния на ценообразование.

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Стоимость литра газомоторного топлива для заправки автомобилей в Тюменской области за последнюю неделю уменьшилась на сумму от 1 до 2 рублей. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. После снижения цен стоимость газа на некоторых АГЗ составляет 26,5 руб./литр. «Цена на газ действительно упала. Не на всех заправках, конечно. Но снижение на те же 2 рубля — уже весомая „скидка“. Хочется верить, что тенденция по снижению стоимости газа продолжится», — сообщил URA.RU один из тюменских автолюбителей. Другой тюменец пояснил, что на большинстве АГЗС региона стоимость газа составляет 28 руб./литр. «К сожалению, не все заправки снижают цены. Но тут, видимо, за этим должны следить антимонопольщики», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти не могут повилять на рост стоимости газомоторного топлива. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин заявил, что у правительства региона нет соответствующего механизма влияния на ценообразование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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