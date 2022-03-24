В Тюменской области начали падать цены на топливо для автомобилей

Стоимость газомоторного топлива в Тюменской области снизилась на 1 — 2 рубля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Стоимость литра газомоторного топлива для заправки автомобилей в Тюменской области за последнюю неделю уменьшилась на сумму от 1 до 2 рублей. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. После снижения цен стоимость газа на некоторых АГЗ составляет 26,5 руб./литр.

«Цена на газ действительно упала. Не на всех заправках, конечно. Но снижение на те же 2 рубля — уже весомая „скидка“. Хочется верить, что тенденция по снижению стоимости газа продолжится», — сообщил URA.RU один из тюменских автолюбителей.

Другой тюменец пояснил, что на большинстве АГЗС региона стоимость газа составляет 28 руб./литр. «К сожалению, не все заправки снижают цены. Но тут, видимо, за этим должны следить антимонопольщики», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти не могут повилять на рост стоимости газомоторного топлива. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин заявил, что у правительства региона нет соответствующего механизма влияния на ценообразование.