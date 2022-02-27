Омбудсмен Москалькова: россияне столкнулись с травлей за рубежом

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Объединительный съезд
Татьяна Москалькова сказала, что россияне подвергаются нападкам из-за национальности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россияне столкнулись с травлей за границей, потому что жители США и Европы винят их в ситуации на Украине. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», — написала Москалькова в Instagram.

По ее словам, в соцсетях обозленные иностранцы оскорбляют российских школьников и студентов из-за происходящего на Украине. Европейцы и американцы винят их в происходящем, отметила Москалькова.

Россия начала спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент России Владимир Путин заявлял, что нет цели оккупировать Украину. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране. Стороны решили провести переговоры в Белоруссии, участники прибывают к месту встречи, отмечает RT.

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Россияне столкнулись с травлей за границей, потому что жители США и Европы винят их в ситуации на Украине. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», — написала Москалькова в Instagram. По ее словам, в соцсетях обозленные иностранцы оскорбляют российских школьников и студентов из-за происходящего на Украине. Европейцы и американцы винят их в происходящем, отметила Москалькова. Россия начала спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент России Владимир Путин заявлял, что нет цели оккупировать Украину. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране. Стороны решили провести переговоры в Белоруссии, участники прибывают к месту встречи, отмечает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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