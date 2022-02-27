Омбудсмен Москалькова: россияне столкнулись с травлей за рубежом

27 февраля 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова сказала, что россияне подвергаются нападкам из-за национальности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россияне столкнулись с травлей за границей, потому что жители США и Европы винят их в ситуации на Украине. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», — написала Москалькова в Instagram. По ее словам, в соцсетях обозленные иностранцы оскорбляют российских школьников и студентов из-за происходящего на Украине. Европейцы и американцы винят их в происходящем, отметила Москалькова. Россия начала спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент России Владимир Путин заявлял, что нет цели оккупировать Украину. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране. Стороны решили провести переговоры в Белоруссии, участники прибывают к месту встречи, отмечает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне столкнулись с травлей за границей, потому что жители США и Европы винят их в ситуации на Украине. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», — написала Москалькова в Instagram. По ее словам, в соцсетях обозленные иностранцы оскорбляют российских школьников и студентов из-за происходящего на Украине. Европейцы и американцы винят их в происходящем, отметила Москалькова. Россия начала спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент России Владимир Путин заявлял, что нет цели оккупировать Украину. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране. Стороны решили провести переговоры в Белоруссии, участники прибывают к месту встречи, отмечает RT.