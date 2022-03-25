Путин предложил дирижеру Гергиеву работу в России

Президент России Владимир Путин предложил дирижеру Валерию Гергиеву подумать о работе в России и воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров. Об этом он заявил на совещании с деятелями культуры.
«Предлагаю вам, Валерий Абисалович, подумать о возможности объединить дирекции Большого и Мариинского театров по примеру дирекции императорских театров», — сказал Владимир Путин. Трансляция встречи с лауреатами премий для молодых деятелей культуры идет на телеканале «Россия 24».
Валерия Гергиева (худрук и гендиректор Мариинского театра) отстранили от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра из-за спецоперации РФ на Украине. Дирижера призывали занять определенную позицию по отношению к действиям России, но он отказался. Его выступления также были отменены на Люцернском фестивале, в Милане и Вербье (Швейцария).
Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Такие меры стали вынужденными, потому что жители Донбасса страдали от издевательств со стороны Украины, заявлял Путин. Россия, по его словам, предлагала Киеву предотвратить спецоперацию и вывести войска из Украины, но он отказался.
Президент России Владимир Путин предложил дирижеру Валерию Гергиеву подумать о работе в России и воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров. Об этом он заявил на совещании с деятелями культуры. «Предлагаю вам, Валерий Абисалович, подумать о возможности объединить дирекции Большого и Мариинского театров по примеру дирекции императорских театров», — сказал Владимир Путин. Трансляция встречи с лауреатами премий для молодых деятелей культуры идет на телеканале «Россия 24». Валерия Гергиева (худрук и гендиректор Мариинского театра) отстранили от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра из-за спецоперации РФ на Украине. Дирижера призывали занять определенную позицию по отношению к действиям России, но он отказался. Его выступления также были отменены на Люцернском фестивале, в Милане и Вербье (Швейцария). Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Такие меры стали вынужденными, потому что жители Донбасса страдали от издевательств со стороны Украины, заявлял Путин. Россия, по его словам, предлагала Киеву предотвратить спецоперацию и вывести войска из Украины, но он отказался.