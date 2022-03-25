Путин предложил дирижеру Гергиеву работу в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Путин предложил воссоздать дирекции Большого и Мариинского театров Фото:

Президент России Владимир Путин предложил дирижеру Валерию Гергиеву подумать о работе в России и воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров. Об этом он заявил на совещании с деятелями культуры.

«Предлагаю вам, Валерий Абисалович, подумать о возможности объединить дирекции Большого и Мариинского театров по примеру дирекции императорских театров», — сказал Владимир Путин. Трансляция встречи с лауреатами премий для молодых деятелей культуры идет на телеканале «Россия 24».

Валерия Гергиева (худрук и гендиректор Мариинского театра) отстранили от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра из-за спецоперации РФ на Украине. Дирижера призывали занять определенную позицию по отношению к действиям России, но он отказался. Его выступления также были отменены на Люцернском фестивале, в Милане и Вербье (Швейцария).

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Такие меры стали вынужденными, потому что жители Донбасса страдали от издевательств со стороны Украины, заявлял Путин. Россия, по его словам, предлагала Киеву предотвратить спецоперацию и вывести войска из Украины, но он отказался.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин предложил дирижеру Валерию Гергиеву подумать о работе в России и воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров. Об этом он заявил на совещании с деятелями культуры. «Предлагаю вам, Валерий Абисалович, подумать о возможности объединить дирекции Большого и Мариинского театров по примеру дирекции императорских театров», — сказал Владимир Путин. Трансляция встречи с лауреатами премий для молодых деятелей культуры идет на телеканале «Россия 24». Валерия Гергиева (худрук и гендиректор Мариинского театра) отстранили от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра из-за спецоперации РФ на Украине. Дирижера призывали занять определенную позицию по отношению к действиям России, но он отказался. Его выступления также были отменены на Люцернском фестивале, в Милане и Вербье (Швейцария). Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Такие меры стали вынужденными, потому что жители Донбасса страдали от издевательств со стороны Украины, заявлял Путин. Россия, по его словам, предлагала Киеву предотвратить спецоперацию и вывести войска из Украины, но он отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...