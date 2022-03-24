Екатеринбуржец не мог пройти медкомиссию из-за нехватки бумаги

Иван не мог пройти медосмотр две недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбуржец Иван не мог пройти медкомиссию в «СМТ-клинике» для сдачи на права в ГИБДД из-за закончившихся в медицинской организации бумажных бланков. Об этом он рассказал URA.RU.

«Я записался в „СМТ-клинику“ на 3 марта, но сказали, что у них введены новые бланки, и медкомиссию можно пройти сразу, но бланк, подтверждающий это, появится позднее. В клинике пообещали, что новый документ будет после 8 марта, но фактически бланки появились только после 15 марта», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на прохождение медкомиссии выделялось ограниченное время, из-за чего задержка с бланками срывает планы. При этом екатеринбуржец не обращался в другие частные и государственные клиники, поскольку хотел сэкономить.

URA.RU обратилось в пресс-службу «СМТ-клиники». Ответа на момент публикации не поступало

Со сложностями с покупкой бумаги свердловчане столкнулись в середине марта. Цены на пачку бумаги для принтера в некоторых магазинах региона превышали тысячу рублей. Проблемы с покупкой этого и других продуктов стали появляться после введения странами Запада антироссийских санкций, направленных на ухудшение уровня жизни россиян.

Санкции были введены после начала специальной операции РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация проводится с наименьшим ущербом для мирных жителей. Военные проводят демилитаризацию и денацификацию Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам