Американский оператор отелей в Екатеринбурге разрывает контракты

Судьба екатеринбургских отелей Hyatt пока неизвестна Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская компания Hyatt hotels Corporation, которая управляет двумя отелями в Екатеринбурге, разрывает контракт и прекращает сотрудничество с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Заявление об этом опубликовано на сайте компании.

«В соответствии с введенными санкциями и правительственными директивами сотрудничество, контракты и отношения с Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прекратятся в 23:59 по местному времени 25 марта 2022 года. По мере развития этой сложной ситуации мы продолжаем оценивать наши существующие соглашения со сторонними организациями, владеющими отелями Hyatt в России», — сказано в заявлении. В сообщении предложено гостям столичного отеля в случае возникших вопросов связаться с отелем напрямую.

Компания Hyatt управляет двумя отелями в Екатеринбурге: пятизвездочным Hyatt Regency Ekaterinburg, расположенный вблизи заксобрания Свердловской области, и четырехзвездочным Hyatt Place Ekaterinburg на улице Репина, возле Екатеринбург-Арены. Последний открылся в 2021 году. Оба объекта строила «Уральская горно-металлургическая компания».

URA.RU обратилось в отель Hyatt Regency Ekaterinburg с вопросом о том, действительно ли компания Hyatt Hotels Corporation намерена отказаться от управления отелями в Екатеринбурге. Представители оператора попросили направить запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Также агентство связалось с холдингом УГМК, который выступал инвестором строительства отелей и является их владельцем. Там также отказались от комментариев.

Обновлено в 21:39. Ситуацию URA.RU прокомментировали в компании Hyatt. «Компания Hyatt продолжает управление другими отелями Hyatt в России, в том числе двумя отелями в Екатеринбурге», — сообщила агентству менеджер по маркетинговым коммуникациям Hyatt Regency Ekaterinburg и Hyatt Place Ekaterinburg Дарья Волкова.

Санкции против России стали ответом Запада на спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину Российской Федерации.

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