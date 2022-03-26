Полковник РФ: Варшава разработала план вторжения на Украину

Эксперт: Польша хочет вернуть себе Львовскую область Украины Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Предложение Польши направить на Западную Украину миротворцев НАТО связано с планами вернуть себе как минимум Львовскую область. У Варшавы разработан соответствующий план вторжения, заявил в интервью URA.RU бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Польша исторически обижена на Россию, она решила, что наступил момент, когда можно рассчитаться с Россией за притеснения прошлого столетия. В 1939 году мы отторгли земли, которые Варшава считает своими, так называемые восточные кресы [территорию западной Украины, западной Белоруссии и Литвы, входивших в состав Польши с 1918 по 1939 годы]. Польские власти считают, что может вернуть их состав страны. Именно для этого планируется эта миротворческая миссия», — рассказал Анатолий Матвийчук.

По его словам, у Варшавы разработан план вторжения на эту территорию, однако Россия не позволит это сделать. «Это [Польша] страна-агрессор, испытывающая неприязнь к нашей Родине. Мы уже ввели против нее санкции. Если нужен какой-то военный ответ, то даст бог, когда выйдем на границу с Польшей, устроим глубоко эшелонированные пограничные посты», — добавил Матвийчук.

За размещение вооруженных сил НАТО на Украине выступил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 марта заявил, что альянс не собирается разворачивать вооруженные силы на Украине, поскольку не хочет воевать с Россией.

Президент России Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик. Военные не собираются оккупировать территорию Украины, отметил российский лидер. Армия РФ действует осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, со сдавшимися в плен украинскими военными обращаются корректно, заявили в Минобороны РФ.

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