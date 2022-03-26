Полковник: армия РФ близка к последнему этапу операции на Украине

«Финальной точкой станет выход на границу с Польшей»

26 марта 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Военный эксперт: демилитаризация Украины практически завершена Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российские военные полностью уничтожили украинскую систему управления войсками, регулярные силы ВСУ практически разгромлены, заявил URA.RU бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, задача президента Владимира Путина по демилитаризации Украины почти завершена. Последним этапом станет уничтожение националистических формирований на Западной Украине и выход на границу с Польшей, рассказал эксперт в интервью URA.RU. «Польша хочет забрать Львовскую область у Украины» — Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 марта отверг предложение Польши направить на Западную Украину миротворцев, чтобы не ввязываться в войну с Россией. Почему Варшава ведет себя таким образом, она не боится военного ответа Москвы? Эксперт: Польша хочет ввести на Украину миротворческую миссия, чтобы вернуть себе Львовскую область Фото: flogeljiri/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com — Польша исторически обижена на Россию, она решила, что наступил момент, когда можно рассчитаться с Россией за притеснения прошлого столетия. В 1939 году мы отторгли земли, которые Варшава считает своими, так называемые Восточные кресы [территорию западной Украины, западной Белоруссии и Литвы, входивших в состав Польши с 1918 по 1939 годы]. Польские власти считают, что могут вернуть их. Именно для этого они планируют так называемую миротворческую миссию. Знаете басню про Моську и слона, так Польша является той Моськой, лающей на Россию, чтобы показать какая она хорошая для США и НАТО. При любом раскладе у Варшавы разработан план вторжения и по крайней мере Львовскую область они хотят вернуть в свой состав. — Является ли Польша угрозой для России? Нужно ли Путину вводить против нее какие-то санкции? — Это страна-агрессор, испытывающая неприязнь к нашей Родине. Мы уже ввели против нее санкции. Если нужен какой-то военный ответ, то даст бог, когда выйдем на границу с Польшей, устроим глубоко эшелонированные пограничные посты. «Украинская власть уже не может эффективно управлять своей армией» — Президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию Украины одной из целей спецоперации. Спустя месяц с начала боевых действий насколько мы приблизились к выполнению этой задачи? Военно-промышленный комплекс Украины разрушен, ресурс для восстановления техники в ВСУ исчерпан Фото: Официальный сайт президента Украины — Как класс ликвидированы военно-воздушные и военно-морские силы Украины, система ПВО также не может вести системные боевые действия, бронетанковые войска частично боеспособны. Мы разрушили военное-промышленный комплекс Украины, теперь он не может ни производить технику, ни ее ремонтировать. Основные центры были в Харькове и в Харьковской области, в районе Киева, в районе Нежина — все они разрушены. Украинские военные занимаются только полевым ремонтом, ресурс для восстановления техники исчерпан, и она остановится в ближайшее время из-за отсутствия запчастей. Моторизированные части практически прекратили свое существование — пехоту в украинской армии способны перевозить только военно-транспортные автомобили. Регулярные силы ВСУ разгромлены. В стране объявили мобилизацию мужчин от 18 до 60 лет, поэтому возможны подходы резервов, но они не представляют никакой угрозы для нашей армии, поскольку не обучены. То есть мы практически завершаем задачу по демилитаризации Украины. — Ваши коллеги говорят, что радиоперехваты и действия ВСУ указывают на потери Киевом управления войсками. Это действительно так или они выдают желаемое за действительное? — Наши военные полностью уничтожили украинскую систему управления войсками и оружием, а также частично — систему управления государством. Политический и дипломатический центр переместился из Киева во Львов — теперь украинская власть не может эффективно управлять силами и средствами своей армии. — Каким будет следующий этап спецоперации? Эксперт: ближайшей оперативная задачей российской армии является выход на рубеж Днепра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Мы освободили территории Луганской и Донецкой народных республик, захватили Херсонскую область Украины — результатом этого стала возможность поставки воды в Крым. Блокировали Киев, вышли к Одессе, на подступах к которой уничтожили базу НАТО в Очакове. Мы разгромили части подразделений на всех направлениях Мариуполя и в направлении Волновахи, где был полностью уничтожен укрепрайон. В Мариуполе армия заняла 70% территории, город практически деблокирован. Думаю, ближайшая оперативная задача — выход на рубеж Днепра. Наша армия вышла в районе Чернигова, Харькова и блокировала Киев. От украинской столицы идет дорога на Белую Церковь, Умань и на Одессу. Когда российские войска выйдут на этот рубеж, то будет деблокирована Одесса. На этом рубеже войска будут перегруппированы и начнется второй этап спецоперации. Произойдет как бы разделение центральной и юго-восточной части страны от западной, и военные начнут ликвидировать очаг националистов, находящийся на Западной Украине, захватывать административные и территориальные центры. «Российские войска создают внутренний и внешний фронт» — Эксперты говорили, что тактика российских войск заключается в создании котлов [окружение войск], из которых противник может выйти только сложив оружие. Первый котел под Донецком, другой в районе Днепропетровска, третий под Киевом, еще один в районе Ивано-Франковска. Как реализуется такая тактика? — Да, это так. Оборону можно прорывать по-разному: нападать в лоб, когда подразделения видят перед собой обороняющегося противника и идут вперед, прямо него. Тогда нападающий несет огромные потери. Есть другой вариант, когда движение войск начинается по флангам, с целью окружения группировки противника. Так образуется внешний и внутренний фронт. Внешний фронт не дает возможности подойти резервам противника, а внутренний фронт с двух сторон начинает медленно продвигаться к центру вражеской группировки, и постепенно силы обороняющихся расчленяется на два, три, четыре котла и уничтожается. Создание внутреннего и внешнего фронта позволяет военным окружать группировки ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — То есть котлов будет больше? — Все зависит от того, как поведут себя вооруженные силы Украины. Наша цель — продвигаться дальше и демилитаризировать страну. Если украинские военные будут создавать промежуточные рубежи [позиции для обороны], тогда российская армия будет еще создавать котлы. — Власти Великобритании собрались поставить Украине 6000 ракет и выделить украинской армии 25 млн фунтов на военные нужды. Насколько это станет серьезным усилением для ВСУ. Осложнит ли это проведение спецоперации? Деньги до Украины дойдут, упадут на счета. А вот как 6000 ракет доставить на поле боя? Самолеты не летают, поезда не ходят, единственный способ — автомобильным транспортом из Польши. Представьте себе, автомобильная колонна начинает везти оружие. Как только она пересечет украинскую границу по ней сразу же будет нанесен удар военно-космическими силами РФ, так как это военный груз. Наши все отслеживают. [Заявление о помощи] — это пропагандистские меры, которые не играют никакой роли для усиления боеспособности украинской армии. «Националисты используют тактику НАТО, но у нашей армии есть ответ» — ВСУ инструктировали военные специалисты из-за рубежа. Видно ли по ходу спецоперации какие-то особенности этого, на что-то повлияли зарубежные инструкторы? В разрушенных украинских городах националисты прикрываются людьми, как живым щитом, используя тактику НАТО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Украинские националисты, обороняющие города, прикрываются живыми людьми. Точно также прикрывались гражданскими террористы в Сирии: в Идлибе, Алеппо. Их тоже готовили западные инструкторы. Это тактика НАТО, где бы они не проводили военные операции. — Является ли такая тактика проблемой для российской армии? — Если бы это была существенная проблема, то мы бы не продвигались на 3-4 километра каждый день. Сейчас мы полностью контролируем жилую зону Мариуполя и выдвигаемся на промышленные районы. По нормативам ведения боевых действий при прорыве обороны противника темп 1,5 -2 км сутки считается нормальным. -Как российская армия противостоит действиям националистов, прикрывающимися в городах людьми, как «живым щитом»? — Создаются группы: разведывательные, штурмовые и усиления. Выдвигаются [на позиции]. Когда с домов начинается стрельба, разведчики начинают устанавливать огневые точки противника. Если они открыты, то снайпера уничтожают эти точки. Если нет, — то выдвигаются штурмовые группы с самоходной артиллерией: высокоточным боеприпасом противник уничтожается. — В спецоперации участвуют силовики из Чечни, так называемые «кадыровцы». Как действуют эти подразделения? Подразделения Росгвардии участвуют в «зачистке» городов от националистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Это штатное подразделение Росгвардии из Чечни. В первом эшелоне идет регулярная армия, она захватывает города и поселки и двигается дальше, а «чистят» все части Росгвардии. Если «зачистка» происходит в крупном населенном пункте, то он делится на сектора. Подразделения стараются зайти в эти зоны, обнаружить и уничтожить бандформирования. — Что военные делают на освобожденной территории? — Фильтрационные действия. У населения проверяются документы, нормальные люди отпускаются, если гражданские вызывают подозрения, то их увозят в центры фильтрации, где проводят следственные действия. По законам военного времени создается временная военная администрация, ее самая главная задача — поддержания административного порядка и жизнеобеспечение районов, которые заняли войска. «Спецоперация завершится полной капитуляцией нацистского режима» — Как должна завершится спецоперация? Статья по теме Сенатор Климов: «Донбасс и Украина могут интегрироваться в РФ» - Безоговорочной капитуляцией нацистского режима, провозглашением Украины нейтральным государством, провозглашением украинского национализма фашисткой идеологией. Должен быть создан военный трибунал, эта идеология должна быть осуждена. — Может ли спецоперация прекратиться путем переговоров? — Только в том случае, если украинская армия сложит оружие, признает свое поражение, выдаст своих военных преступников. Должен быть подписан акт о безоговорочной капитуляции или акт о прекращении военного и политического противоборства с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военные полностью уничтожили украинскую систему управления войсками, регулярные силы ВСУ практически разгромлены, заявил URA.RU бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, задача президента Владимира Путина по демилитаризации Украины почти завершена. Последним этапом станет уничтожение националистических формирований на Западной Украине и выход на границу с Польшей, рассказал эксперт в интервью URA.RU. «Польша хочет забрать Львовскую область у Украины» — Генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 марта отверг предложение Польши направить на Западную Украину миротворцев, чтобы не ввязываться в войну с Россией. Почему Варшава ведет себя таким образом, она не боится военного ответа Москвы? — Польша исторически обижена на Россию, она решила, что наступил момент, когда можно рассчитаться с Россией за притеснения прошлого столетия. В 1939 году мы отторгли земли, которые Варшава считает своими, так называемые Восточные кресы [территорию западной Украины, западной Белоруссии и Литвы, входивших в состав Польши с 1918 по 1939 годы]. Польские власти считают, что могут вернуть их. Именно для этого они планируют так называемую миротворческую миссию. Знаете басню про Моську и слона, так Польша является той Моськой, лающей на Россию, чтобы показать какая она хорошая для США и НАТО. При любом раскладе у Варшавы разработан план вторжения и по крайней мере Львовскую область они хотят вернуть в свой состав. — Является ли Польша угрозой для России? Нужно ли Путину вводить против нее какие-то санкции? — Это страна-агрессор, испытывающая неприязнь к нашей Родине. Мы уже ввели против нее санкции. Если нужен какой-то военный ответ, то даст бог, когда выйдем на границу с Польшей, устроим глубоко эшелонированные пограничные посты. «Украинская власть уже не может эффективно управлять своей армией» — Президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию Украины одной из целей спецоперации. Спустя месяц с начала боевых действий насколько мы приблизились к выполнению этой задачи? — Как класс ликвидированы военно-воздушные и военно-морские силы Украины, система ПВО также не может вести системные боевые действия, бронетанковые войска частично боеспособны. Мы разрушили военное-промышленный комплекс Украины, теперь он не может ни производить технику, ни ее ремонтировать. Основные центры были в Харькове и в Харьковской области, в районе Киева, в районе Нежина — все они разрушены. Украинские военные занимаются только полевым ремонтом, ресурс для восстановления техники исчерпан, и она остановится в ближайшее время из-за отсутствия запчастей. Моторизированные части практически прекратили свое существование — пехоту в украинской армии способны перевозить только военно-транспортные автомобили. Регулярные силы ВСУ разгромлены. В стране объявили мобилизацию мужчин от 18 до 60 лет, поэтому возможны подходы резервов, но они не представляют никакой угрозы для нашей армии, поскольку не обучены. То есть мы практически завершаем задачу по демилитаризации Украины. — Ваши коллеги говорят, что радиоперехваты и действия ВСУ указывают на потери Киевом управления войсками. Это действительно так или они выдают желаемое за действительное? — Наши военные полностью уничтожили украинскую систему управления войсками и оружием, а также частично — систему управления государством. Политический и дипломатический центр переместился из Киева во Львов — теперь украинская власть не может эффективно управлять силами и средствами своей армии. — Каким будет следующий этап спецоперации? — Мы освободили территории Луганской и Донецкой народных республик, захватили Херсонскую область Украины — результатом этого стала возможность поставки воды в Крым. Блокировали Киев, вышли к Одессе, на подступах к которой уничтожили базу НАТО в Очакове. Мы разгромили части подразделений на всех направлениях Мариуполя и в направлении Волновахи, где был полностью уничтожен укрепрайон. В Мариуполе армия заняла 70% территории, город практически деблокирован. Думаю, ближайшая оперативная задача — выход на рубеж Днепра. Наша армия вышла в районе Чернигова, Харькова и блокировала Киев. От украинской столицы идет дорога на Белую Церковь, Умань и на Одессу. Когда российские войска выйдут на этот рубеж, то будет деблокирована Одесса. На этом рубеже войска будут перегруппированы и начнется второй этап спецоперации. Произойдет как бы разделение центральной и юго-восточной части страны от западной, и военные начнут ликвидировать очаг националистов, находящийся на Западной Украине, захватывать административные и территориальные центры. «Российские войска создают внутренний и внешний фронт» — Эксперты говорили, что тактика российских войск заключается в создании котлов [окружение войск], из которых противник может выйти только сложив оружие. Первый котел под Донецком, другой в районе Днепропетровска, третий под Киевом, еще один в районе Ивано-Франковска. Как реализуется такая тактика? — Да, это так. Оборону можно прорывать по-разному: нападать в лоб, когда подразделения видят перед собой обороняющегося противника и идут вперед, прямо него. Тогда нападающий несет огромные потери. Есть другой вариант, когда движение войск начинается по флангам, с целью окружения группировки противника. Так образуется внешний и внутренний фронт. Внешний фронт не дает возможности подойти резервам противника, а внутренний фронт с двух сторон начинает медленно продвигаться к центру вражеской группировки, и постепенно силы обороняющихся расчленяется на два, три, четыре котла и уничтожается. — То есть котлов будет больше? — Все зависит от того, как поведут себя вооруженные силы Украины. Наша цель — продвигаться дальше и демилитаризировать страну. Если украинские военные будут создавать промежуточные рубежи [позиции для обороны], тогда российская армия будет еще создавать котлы. — Власти Великобритании собрались поставить Украине 6000 ракет и выделить украинской армии 25 млн фунтов на военные нужды. Насколько это станет серьезным усилением для ВСУ. Осложнит ли это проведение спецоперации? Деньги до Украины дойдут, упадут на счета. А вот как 6000 ракет доставить на поле боя? Самолеты не летают, поезда не ходят, единственный способ — автомобильным транспортом из Польши. Представьте себе, автомобильная колонна начинает везти оружие. Как только она пересечет украинскую границу по ней сразу же будет нанесен удар военно-космическими силами РФ, так как это военный груз. Наши все отслеживают. [Заявление о помощи] — это пропагандистские меры, которые не играют никакой роли для усиления боеспособности украинской армии. «Националисты используют тактику НАТО, но у нашей армии есть ответ» — ВСУ инструктировали военные специалисты из-за рубежа. Видно ли по ходу спецоперации какие-то особенности этого, на что-то повлияли зарубежные инструкторы? — Украинские националисты, обороняющие города, прикрываются живыми людьми. Точно также прикрывались гражданскими террористы в Сирии: в Идлибе, Алеппо. Их тоже готовили западные инструкторы. Это тактика НАТО, где бы они не проводили военные операции. — Является ли такая тактика проблемой для российской армии? — Если бы это была существенная проблема, то мы бы не продвигались на 3-4 километра каждый день. Сейчас мы полностью контролируем жилую зону Мариуполя и выдвигаемся на промышленные районы. По нормативам ведения боевых действий при прорыве обороны противника темп 1,5 -2 км сутки считается нормальным. -Как российская армия противостоит действиям националистов, прикрывающимися в городах людьми, как «живым щитом»? — Создаются группы: разведывательные, штурмовые и усиления. Выдвигаются [на позиции]. Когда с домов начинается стрельба, разведчики начинают устанавливать огневые точки противника. Если они открыты, то снайпера уничтожают эти точки. Если нет, — то выдвигаются штурмовые группы с самоходной артиллерией: высокоточным боеприпасом противник уничтожается. — В спецоперации участвуют силовики из Чечни, так называемые «кадыровцы». Как действуют эти подразделения? — Это штатное подразделение Росгвардии из Чечни. В первом эшелоне идет регулярная армия, она захватывает города и поселки и двигается дальше, а «чистят» все части Росгвардии. Если «зачистка» происходит в крупном населенном пункте, то он делится на сектора. Подразделения стараются зайти в эти зоны, обнаружить и уничтожить бандформирования. — Что военные делают на освобожденной территории? — Фильтрационные действия. У населения проверяются документы, нормальные люди отпускаются, если гражданские вызывают подозрения, то их увозят в центры фильтрации, где проводят следственные действия. По законам военного времени создается временная военная администрация, ее самая главная задача — поддержания административного порядка и жизнеобеспечение районов, которые заняли войска. «Спецоперация завершится полной капитуляцией нацистского режима» — Как должна завершится спецоперация? - Безоговорочной капитуляцией нацистского режима, провозглашением Украины нейтральным государством, провозглашением украинского национализма фашисткой идеологией. Должен быть создан военный трибунал, эта идеология должна быть осуждена. — Может ли спецоперация прекратиться путем переговоров? — Только в том случае, если украинская армия сложит оружие, признает свое поражение, выдаст своих военных преступников. Должен быть подписан акт о безоговорочной капитуляции или акт о прекращении военного и политического противоборства с Россией.