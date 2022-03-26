Захарова ответила генералу на призыв вернуть Калининград Польше

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова ответила на территориальную претензию парой слов Фото:

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла бывшего командующего Сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, который призвал поднять вопрос о принадлежности Калининградской области. Она ответила на территориальную претензию кратко.

«Как поднимет, так и опустит», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее польский генерал Скшипчак заявил, что Варшава должна вернуть Калининградскую область. По его мнению, Москва «забрала» регион в 1945 году.

Калининградские власти, в свою очередь, порекомендовали польскому генералу изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше. Калининград вошел в состав СССР по решению Потсдамской конференции 1945 года, тогда советам отошла северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, позднее Кенигсбергская область полностью стала советской.

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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла бывшего командующего Сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, который призвал поднять вопрос о принадлежности Калининградской области. Она ответила на территориальную претензию кратко. «Как поднимет, так и опустит», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее польский генерал Скшипчак заявил, что Варшава должна вернуть Калининградскую область. По его мнению, Москва «забрала» регион в 1945 году. Калининградские власти, в свою очередь, порекомендовали польскому генералу изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше. Калининград вошел в состав СССР по решению Потсдамской конференции 1945 года, тогда советам отошла северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, позднее Кенигсбергская область полностью стала советской.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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