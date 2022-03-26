Захарова ответила генералу на призыв вернуть Калининград Польше

Мария Захарова ответила на территориальную претензию парой слов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла бывшего командующего Сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, который призвал поднять вопрос о принадлежности Калининградской области. Она ответила на территориальную претензию кратко.

«Как поднимет, так и опустит», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее польский генерал Скшипчак заявил, что Варшава должна вернуть Калининградскую область. По его мнению, Москва «забрала» регион в 1945 году.

Калининградские власти, в свою очередь, порекомендовали польскому генералу изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше. Калининград вошел в состав СССР по решению Потсдамской конференции 1945 года, тогда советам отошла северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, позднее Кенигсбергская область полностью стала советской.