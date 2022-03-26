Захарова ответила генералу на призыв вернуть Калининград Польше

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла бывшего командующего Сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, который призвал поднять вопрос о принадлежности Калининградской области. Она ответила на территориальную претензию кратко.
«Как поднимет, так и опустит», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее польский генерал Скшипчак заявил, что Варшава должна вернуть Калининградскую область. По его мнению, Москва «забрала» регион в 1945 году.
Калининградские власти, в свою очередь, порекомендовали польскому генералу изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше. Калининград вошел в состав СССР по решению Потсдамской конференции 1945 года, тогда советам отошла северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, позднее Кенигсбергская область полностью стала советской.
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла бывшего командующего Сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, который призвал поднять вопрос о принадлежности Калининградской области. Она ответила на территориальную претензию кратко. «Как поднимет, так и опустит», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее польский генерал Скшипчак заявил, что Варшава должна вернуть Калининградскую область. По его мнению, Москва «забрала» регион в 1945 году. Калининградские власти, в свою очередь, порекомендовали польскому генералу изучить историю и понять, что нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше. Калининград вошел в состав СССР по решению Потсдамской конференции 1945 года, тогда советам отошла северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, позднее Кенигсбергская область полностью стала советской.