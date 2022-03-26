Байден и Кулеба в Польше обсудили план давления на Путина

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден обсудил с украинской стороной санкции против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Джо Байден и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретились в Варшаве, чтобы обсудить новые санкции против России. Такая информация размещена на официальном сайте Белого дома.

«Они обсудили текущие действия США по привлечению президента Путина к ответственности за спецоперацию России на Украине. В том числе — посредством новых санкционных действий, объявленных президентом в Брюсселе 24 марта», — отмечается в сообщении.

На встрече также присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, пишет «Царьград». С украинской стороны участие принимал министр обороны Алексей Резников, дополняет RT. Отмечается, что США получили информацию о дипломатической и гуманитарной ситуации на Украине.

Сама спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Несмотря на это, страны Запада, а также США применили в отношении россиян санкционное давление. Российский лидер заявил, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Ограничения коснулись экономической и банковской сферы. Ряд иностранных компаний ушел с рынка, однако часть из них позже заявила, что ограничения коснутся только рекламы на территории России.

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Президент США Джо Байден и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретились в Варшаве, чтобы обсудить новые санкции против России. Такая информация размещена на официальном сайте Белого дома. «Они обсудили текущие действия США по привлечению президента Путина к ответственности за спецоперацию России на Украине. В том числе — посредством новых санкционных действий, объявленных президентом в Брюсселе 24 марта», — отмечается в сообщении. На встрече также присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, пишет «Царьград». С украинской стороны участие принимал министр обороны Алексей Резников, дополняет RT. Отмечается, что США получили информацию о дипломатической и гуманитарной ситуации на Украине. Сама спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Несмотря на это, страны Запада, а также США применили в отношении россиян санкционное давление. Российский лидер заявил, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Ограничения коснулись экономической и банковской сферы. Ряд иностранных компаний ушел с рынка, однако часть из них позже заявила, что ограничения коснутся только рекламы на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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