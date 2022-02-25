Европа вводит ударные санкции против банковской сферы РФ

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Глава ЕК заявила, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФ Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Второй пакет санкций Евросоюза затрагивает 70% рынка банковских услуг России. Об этом заявила глава ЕС Урсула фон дер Ляйен. Санкции ограничат доступ РФ к передовым полупроводниковым технологиям.

«Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг. Мы ограничиваем для России доступ к важнейшим технологиям, которые необходимы в построении процветающего будущего», — приводит ТАСС слова главы ЕС, сказанные ей на пресс-конференции в Брюсселе.

Помимо этого, дипломаты и бизнесмены РФ будут лишены привилегированного доступа в ЕС. При этом она отметила, что санкции Евросоюза будут направлены против модернизации нефтепереработки в России.

Ранее Запад уже ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Список возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также под ограничения попал 351 депутат Госдумы. После президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream-2 AG.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. Армия России должна провести денацификацию и демилитаризацию республики.

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Второй пакет санкций Евросоюза затрагивает 70% рынка банковских услуг России. Об этом заявила глава ЕС Урсула фон дер Ляйен. Санкции ограничат доступ РФ к передовым полупроводниковым технологиям. «Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг. Мы ограничиваем для России доступ к важнейшим технологиям, которые необходимы в построении процветающего будущего», — приводит ТАСС слова главы ЕС, сказанные ей на пресс-конференции в Брюсселе. Помимо этого, дипломаты и бизнесмены РФ будут лишены привилегированного доступа в ЕС. При этом она отметила, что санкции Евросоюза будут направлены против модернизации нефтепереработки в России. Ранее Запад уже ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Список возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также под ограничения попал 351 депутат Госдумы. После президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream-2 AG. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию. Армия России должна провести денацификацию и демилитаризацию республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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